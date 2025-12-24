Cặp đôi đũa lệch 16 tuổi chính thức về chung nhà

Chiều 23/12, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ hạng A Nhật Bản Hinako Kitano (cựu thành viên nhóm nhạc quốc dân Nogizaka46) vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ Yuki Kurei (thành viên nhóm Kimaguren). Đáng chú ý, Hinako Kitano kém ông xã Yuki Kurei tận 16 tuổi. Ngoài ra, 2 ngôi sao tuy sinh khác năm nhưng cùng có ngày sinh là 17/7.

Trên trang cá nhân, Hinako Kitano xác nhận thông tin cô đã kết hôn với giọng ca nhóm nhạc Kimaguren. Người đẹp sinh năm 1996 còn chia sẻ bộ ảnh hạnh phúc chụp cùng ông xã kèm tâm thư có chữ ký của cặp đôi nhằm thông báo tin vui tới truyền thông và người hâm mộ. Trong tâm thư, cặp đôi hạnh phúc bày tỏ: "Chúng tôi quyết định cùng nhau xây dựng 1 tổ ấm tràn ngập niềm vui tiếng cười bên cạnh những chú chó đáng yêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các vai trò được giao bằng trái tim chân thành và sẽ luôn ghi nhớ, trân trọng những sự ủng hộ mà mình đã nhận được".

Hinako Kitano bất ngờ tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ Yuki Kurei hơn 16 tuổi. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ hiện gửi tới cặp đôi những lời chúc mừng tốt đẹp. Ảnh: Koreaboo

Được biết, cả Hinako Kitano lẫn Yuki Kurei đều nổi tiếng với tình yêu dành cho động vật. Chính đặc điểm chung này đã giúp 2 ngôi sao xích lại gần nhau và dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Nữ ca sĩ 9X bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp người bạn đời: "Chúng tôi gặp nhau lần đầu thông qua 1 buổi tụ họp, và chính những chú cún cưng đã trở thành sợi dây kết nối giúp chúng tôi đến gần với nhau hơn".

Tình yêu dành cho thú cưng đã giúp tình yêu giữa Hinako Kitano - Yuki Kurei nảy nở. Ảnh: Koreaboo

Hinako Kitano sinh năm 1996, từng là thành viên thuộc thế hệ thứ 2 của nhóm nhạc quốc dân Nogizaka46. Trong giai đoạn còn hoạt động trong nhóm, cô là thành viên chủ chốt, đặc biệt hút fan nhờ nụ cười tỏa nắng và luôn mang đến năng lượng tích cực cho người hâm mộ. Người đẹp tốt nghiệp hồi năm 2022 và sau đó đã chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Cô nhanh chóng gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực mới để tiếp tục củng cố vị trí vững chắc trong làng giải trí Jbiz qua nhiều vai diễn ấn tượng ở các phim như Boy’s Abyss, Tokyo Metropolitan Police Department: Consultation Division 1,...

Trong khi đó, Yuki Kurei là ca sĩ vô cùng tài năng của làng nhạc xứ sở hoa anh đào. Anh sinh năm 1980, nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Kimaguren. Nhóm sở hữu loạt ca khúc ăn khách, trong đó không thể không nhắc tới Life - nhạc phẩm được xem là bản hit quốc dân hồi năm 2008 tại Nhật Bản.