Hé lộ chi tiết vụ FBI lục soát biệt thự của cựu Tổng thống Donald Trump

Cựu Tổng thống Trump xác nhận với báo giới rằng các đặc vụ FBI đã có mặt ở Mar-a-Lago hôm 8/8. “Họ thậm chí còn lục soát két của tôi”, ông Trump nói. Vào thời điểm FBI tiến hành vụ khám xét, ông Trump đang ở Tháp Trump (New York).

“Ngôi nhà xinh đẹp của tôi ở Mar-a-Lago đang bị bao vây, đột kích bởi một nhóm đặc vụ FBI”, ông Trump nói.

Một nguồn thạo tin cho biết các nhân viên điều tra dường như tập trung khám xét nơi đặt văn phòng và khu vực cá nhân của ông Trump. Cuộc khám xét được triển khai có vẻ vì ông Trump bị nghi mang tài liệu mật từ Nhà Trắng về khu tư dinh ở Florida.

Quá trình khám xét bao gồm việc kiểm tra nơi lưu giữ tài liệu và một số hộp vật phẩm đã bị mang đi. Sau khi Cục Lưu trữ Quốc gia khôi phục các hồ sơ của Nhà Trắng từ Mar-a-Lago trong những tháng gần đây, các đặc vụ FBI hôm 8/8 dường như có nhiệm vụ xác minh rằng không còn hồ sơ nào bị bỏ lại.

Việc khám xét bất thường được tiến hành khi ông Trump đang tiếp tục đối mặt với các vấn đề pháp lý, và dự kiến sẽ khởi động chiến dịch tranh cử chức tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2024.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang tiến hành ít nhất 2 cuộc điều tra liên quan đến cựu tổng thống, bao gồm một cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và vụ người biểu tình xông vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. Cuộc điều tra còn lại liên quan đến việc xử lý các tài liệu mật.

Con trai của cựu tổng thống, Eric Trump, nói với Fox News rằng "mục đích của cuộc đột kích, theo những gì họ nói, là vì Cục Lưu trữ Quốc gia muốn chứng thực liệu cha tôi có bất kỳ tài liệu nào trong tay ông ấy hay không”.

Christina Bobb, luật sư của ông Trump, cho biết FBI đã thu giữ các tài liệu. "Cựu Tổng thống Trump và nhóm pháp lý của ông ấy đã hợp tác với các quan chức FBI và Bộ Tư pháp trong mọi bước. Nhưng FBI đã tiến hành một cuộc đột kích không báo trước và thu giữ giấy tờ", Bobb nói.

Một nguồn thạo tin cho biết đã có liên lạc giữa FBI và Sở Mật vụ Mỹ trước khi lệnh khám xét được thực hiện hôm thứ Hai, cho phép FBI tiếp cận khu nhà mà không gặp phải trở ngại. Chỉ có một nhóm nhỏ mật vụ ở Mar-a-Lago vào thời điểm FBI tiến hành vụ khám xét, vì ông Trump đang không có mặt ở đây. Bộ Tư pháp Mỹ và FBI hiện chưa bình luận về những thông tin này.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Một người ủng hộ ông Trump đứng bên ngoài khu nghỉ dưỡng.

Cảnh sát bên ngoài Tháp Trump hôm 8/8.

Phản ứng của Nhà Trắng và đảng Cộng hòa

Một quan chức Nhà Trắng cho biết họ không được thông báo về cuộc khám xét. Tổng thống Joe Biden cũng không hề hay biết về cuộc lục soát ở Mar-a-Lago cho đến khi được báo cáo về tin này.

Elie Honig – cựu công tố viên liên bang cho biết thời điểm tiến hành lục soát phù hợp với quy định lâu đời của Bộ Tư pháp là không thực hiện các động thái nhạy cảm về chính trị trong vòng 90 ngày đến ngày bầu cử.

“Còn khoảng 90, 91 hoặc 92 ngày là đến bầu cử giữa kỳ. Với quy định này, có thể hiểu vì sao họ lại tiến hành lục soát hôm nay”, Honig nói.

Cuộc khám xét nhằm vào ông Trump đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các thành viên đảng Cộng hòa. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel tuyên bố đảng Dân chủ “liên tục vũ khí hóa bộ máy hành chính chống lại đảng Cộng hòa”.

Thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida nói rằng “chúng tôi cần câu trả lời ngay bây giờ, FBI phải giải thích những gì họ đã làm hôm nay”.

Nhưng Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện đã kêu gọi Bộ Tư pháp “điều tra toàn diện” việc xử lý thông tin của cựu Tổng thống”.

“Các tổng thống có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ an ninh quốc gia. Và cáo buộc rằng cựu Tổng thống Trump khiến an ninh quốc gia gặp nguy hiểm vì xử lý sai cách các tài liệu mật cần được phải xem xét kỹ lưỡng”, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Carolyn Maloney ở New York cho biết. “Mặc dù chi tiết về cuộc khám xét tại Mar-a-Lago vẫn chưa được tiết lộ, nhưng rõ ràng Bộ Tư pháp cần phải điều tra kỹ lưỡng về việc ông Trump có khả năng xử lý tài liệu mật sai cách.”

Ảnh: Reuters, AP