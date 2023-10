Hãy sử dụng công thức này để cải thiện sự hài lòng trong cuộc sống và mối quan hệ của bạn với tiền bạc

Manisha Thakor, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của trường Harvard và là tác giả cuốn sách MoneyZen: The secret to finding your "enough" nói với CNBC: “Điều khiến tâm hồn bạn cảm thấy mọi thứ thực sự rơi vào bế tắc về tài chính là bởi bạn khó cảm thấy đủ và hài lòng".

Cô lưu ý rằng bản thân cô đã dành phần lớn cuộc đời mình cho điều đó. Trong quá trình thực hiện điều đó, cô đã làm tổn hại đến các mối quan hệ xung quanh cũng như sức khỏe tinh thần và thể chất của mình.

Cô nhận ra rằng mình đang sống cuộc sống của mình dựa trên phương trình: “Giá trị bản thân = Giá trị ròng của dòng tiền”.

Manisha Thakor cho biết, vì tiền được dùng để đo lường mức độ hoạt động và phát triển của một công ty nên mọi người có thể dễ dàng vô tình sử dụng lối suy nghĩ tương tự khi đánh giá thành công và hạnh phúc của chính mình. Vấn đề với lối suy nghĩ đó là bạn có thể kết thúc cuộc đua mà không có vạch đích.

Cô nói, điều đó có thể dẫn đến cảm giác không hài lòng với cuộc sống của mình, bỏ qua cả những thành tựu bạn đã đạt được và số tiền bạn kiếm được.

Cô nói: “Trong trường hợp không có cảm xúc hạnh phúc, số tiền tăng dần vượt quá mức bạn cần vẫn sẽ không làm tăng sự hài lòng trong cuộc sống của bạn. Nhưng nó giúp bạn có sự tự tin và rõ ràng về mối quan hệ của bạn với tiền bạc cũng như vai trò mà bạn muốn nó đóng trong cuộc sống của mình".

Với ý nghĩ đó, Thakor đề xuất một phương trình tốt hơn: "Sức khỏe tài chính + Sự giàu có về mặt cảm xúc = Tiền".

Hãy tạm ngừng lấy tiền để làm thước đo cho sự hạnh phúc của chính mình.

Sức khỏe tài chính và sự giàu có về mặt cảm xúc là gì?

Manisha Thakor nói: "Sức khỏe tài chính là khả năng sử dụng tiền để đáp ứng các nhu cầu của mình, chẳng hạn như trả tiền thuê nhà, mua đồ tạp hóa, dành tiền cho việc nghỉ hưu và tiết kiệm cho quỹ khẩn cấp".

Mặc dù những mục tiêu đó rất quan trọng nhưng việc đạt được chúng sẽ không khiến bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống - trừ khi bạn cũng xây dựng được sự giàu có về mặt cảm xúc.

"Điều đó có nghĩa là bạn nên trau dồi những điều sẽ giúp bạn sống một cuộc sống trọn vẹn và có mục đích ngoài tiền bạc", Thakor nói.

Đối với cô, giàu có về mặt cảm xúc có nghĩa là nán lại, khám phá tất cả những khoảnh khắc và trải nghiệm nhỏ mang lại niềm vui cho cô trong cuộc sống hàng ngày.

Làm thế nào để xây dựng sự giàu có về mặt cảm xúc?

"Khi nghĩ về điều gì sẽ quyết định sự giàu có về mặt cảm xúc đối với bạn, hãy thử tự hỏi bản thân xem bạn sẽ bắt đầu và ngừng làm gì nếu có nguồn tài chính vô tận nhưng quỹ thời gian lại rất hạn hẹp?", Thakor nói.

Thakor cho biết, mọi người thường nói rằng họ sẽ ngừng lo lắng hoặc dừng làm những công việc mà họ không thích. Thay vào đó, họ sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình hoặc đi du lịch nhiều hơn.

Để tìm ra định nghĩa của riêng mình về sự giàu có về mặt cảm xúc, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như: “Khi nào mình cảm thấy hạnh phúc nhất?"; "Tôi đã ở đâu?"; "Tôi đã làm gì vậy?”,... Hoặc: “Những hoạt động sáng tạo nào tôi từng làm mang lại cho tôi niềm vui?” - Thakor nói.

Câu trả lời cho những câu hỏi như thế này có thể giúp bạn tìm ra cách phân bổ thời gian để lấp đầy thùng giàu có về mặt cảm xúc của mình.

Cô nói: “Rất nhiều thứ tạo nên sự giàu có về mặt cảm xúc nhưng lại thực sự miễn phí như: kết nối với những người khác, đọc sách, hòa mình vào thiên nhiên... Đó là cách giúp bạn có một cuộc sống thực sự phong phú”.