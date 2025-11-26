Đồng Ánh Quỳnh: "Tôi hơi lo lắng khi tin đồn về giới tính quá nhiều"

Đồng Ánh Quỳnh được khán giả biết tới sau khi giành danh hiệu Á quân cuộc thi The Face Vietnam 2017. Người đẹp sinh năm 1995 từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Bên cạnh lĩnh vực người mẫu, Đồng Ánh Quỳnh còn lấn sân sang làm diễn viên. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến hẹn hò. Nguyên nhân là do thời gian gần đây, cả hai thường xuyên dính như như sam từ đời sống đến công việc.

Giữa lúc chuyện tình cảm nhận sự chú ý, chia sẻ cũ của Đồng Ánh Quỳnh được quan tâm trở lại. Trước Kim Tuyến, cô và Thanh Hằng cũng từng vướng nghi vấn tình cảm. Vào tháng 8/2020, Đồng Ánh Quỳnh từng chia sẻ về tin đồn yêu đồng giới. Cô thừa nhận cũng thấy lo lắng, sợ rằng sẽ chỉ được biết đến bởi những chuyện đời tư.

Cô cho hay: "Mình không thấy có vấn đề gì nhưng quả thật là có hơi lo lắng vì sợ rằng khi tin đồn về giới tính quá nhiều thì về sau Quỳnh làm bất kỳ việc gì người ta cũng không chú ý đến những gì em làm mà người ta chú ý đến đời tư mà thôi. Tuy nhiên, Quỳnh cũng không có ý định thanh minh chuyện này".

Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến đang vướng nghi vấn hẹn hò

Người đẹp sinh năm 1995 từng chia sẻ lo lắng vì sợ tin đồn giới tính xuất hiện nhiều, khán giả sẽ chỉ tập trung vào chuyện đời tư của cô

Đồng Ánh Quỳnh từng khẳng định khi hẹn hò với một người cùng giới sẽ công khai với công chúng. Cô chia sẻ: "Quỳnh muốn sống thật, ít nhất là sống thật với chính mình. Chẳng hạn mình không thích con trai nhưng vẫn phải kết hôn với một người nào đấy để vừa lòng bố mẹ để rồi phải sống cuộc sống không thoải mái thì Quỳnh không thể chấp nhận được.

Chắc chắn rằng bố mẹ Quỳnh cũng sẽ không vui vì mình không hạnh phúc. Và bản thân Quỳnh lại là người không quan tâm những người ngoài kia nghĩ gì. Nếu Quỳnh có tình cảm với một người cùng giới thì chắc chắn sẽ công khai điều đó. Trong tình cảm, miễn là mình có cảm xúc thì bất kể nam hay nữ thì mình cũng sẽ yêu người đó mà không hề giấu diếm".

Đồng Ánh Quỳnh từng đưa ra quan điểm tình yêu không có sự phân biệt nam và nữ

Về chuyện yêu người đồng giới, cô khẳng định sẽ công khai nếu như có tình cảm

Thời gian gần đây, Kim Tuyến gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò đồng giới với diễn viên - người mẫu Đồng Ánh Quỳnh. Nghi vấn bắt đầu rộ lên sau khi hàng loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai được lan truyền, từ việc cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện cho đến những chuyến đi riêng tư.

Người hâm mộ còn tinh ý nhận ra Kim Tuyến và Ánh Quỳnh thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện cạnh nhau trong nhiều khoảnh khắc đời thường như “hình với bóng”. Gần đây nhất, một đoạn clip livestream có sự góp mặt của cả hai tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng, làm dày thêm nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt này.

Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Chị Tuyến có người yêu chưa ạ?", nữ diễn viên sinh năm 1987 đã thừa nhận đã có người yêu. Cô chia sẻ: "Dạ có rồi chứ ạ. Mọi người sao mà hỏi thừa quá vậy. Có rồi ạ". Netizen còn soi ra khi đọc được bình luận này, Kim Tuyến quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến hẹn hò