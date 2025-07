And Just Like That... mùa 3 (Ảnh: HBO Max)

Thông tin này mang lại cú sốc cho các nhân vật và có thể cả với khán giả nhưng nhìn từ góc độ các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, việc một bộ phim có lượng người theo dõi, hâm mộ hùng hậu đề cập một cách công khai đến căn bệnh là tín hiệu đáng mừng.

“Tôi rất phấn khích về nội dung này, vì nhận thức và thảo luận về ung thư tuyến tiền liệt thường bị che giấu”, Tiến sĩ Phillip Koo, Giám đốc y khoa tại Quỹ ung thư tuyến tiền liệt (Mỹ) cho biết . Ông nhận thấy nam giới không thích nói về vấn đề này và thường tìm cách che giấu dưới lớp "vỏ" cứng rắn, bình thản. Lý do nằm ở sự nhạy cảm với việc căn bệnh có liên quan đến cơ quan mang biểu tượng nam tính.

Dưới góc độ phim ảnh, And Just Like That... có cách thể hiện khá sinh động về việc nhân vật phát hiện những dấu hiệu của căn bệnh từ bất tiện trong sinh hoạt đời thường đến chuyện vợ chồng. Trên thực tế, theo các bác sĩ, đây có thể là góc nhìn, cách làm mang tính sáng tạo phù hợp để chuyển tải nội dung chứ không hoàn toàn bám sát theo y học. Trên thực tế, ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến tiền liệt không có triệu chứng rõ rệt.

Kristin Davis trong vai Charlotte và Evan Handler trong vai Harry trong tập 5 mùa 3 của And Just Like That... (Ảnh: HBO Max)

Các chuyên gia hy vọng chẩn đoán của Harry như đề cập đến trong phim And Just Like That... sẽ khuyến khích nhiều nam giới quan tâm hơn và chịu khó thực hiện công việc tầm soát để kịp thời can thiệp những vấn đề sức khỏe. "Nam giới không nên sợ tầm soát ung thư tuyến tiền liệt", Tiến sĩ Jamin Brahmbhatt, bác sĩ tiết niệu tại Orlando Health, cho biết. "Đó là một xét nghiệm máu đơn giản, giống như bạn đang kiểm tra cholesterol". Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những chẩn đoán phổ biến nhất ở nam giới, ông nói thêm, và nó cũng rất dễ điều trị, đặc biệt là khi phát hiện sớm.

Tiến sĩ Julia Willingham, bác sĩ tiết niệu điều trị cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt tại Texas Oncology, cho biết, đã chứng kiến ngày càng nhiều nam giới chủ động đi tầm soát và bà tin rằng kiến thức là sức mạnh. Đó là lý do tại sao bà hoan nghênh bước ngoặt mới của Harry trong phim dù đây là tin xấu cho cuộc đời của nhân vật. "Nếu có bất cứ điều gì, chúng ta nên coi đây là sự khích lệ để đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, để chăm sóc bản thân và để biết những gì đang diễn ra", bà nói.

And Just Like That... hậu truyện của Sex and the City hiện đang phát sóng mùa 3 với 10 tập, dự kiến khép lại vào 31/7 tới đây. Phim tiếp tục kể câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, tình bạn xoay quanh bộ tứ nhân vật nữ chính giờ đây đã bước sang ngưỡng tuổi trung niên.