Trong tập podcast Call Her Daddy mới phát hành, nữ diễn viên tiết lộ: "Tôi chưa xem phần lớn các tập phim Sex and the City. Tôi có xem lúc mới quay vài mùa đầu và xem qua một số bản dựng, nhưng rồi tôi xin thôi". Lý do Jessica Parker đưa ra là vì cô cảm thấy không thoải mái khi theo dõi diễn xuất của chính mình. "Tôi quá bối rối. Việc xem lại mình khiến tôi không tập trung được vào khâu sản xuất", cô nói.

Ngay cả khi nhà sản xuất Michael Patrick King đề nghị Jessica Paker xem để góp ý về quá trình dựng phim, cô vẫn từ chối vì cảm thấy điều đó không hiệu quả. "Tôi không giúp được gì nếu cứ ngồi đó chỉ trích bản thân", nữ diễn viên chia sẻ thẳng thắn.

Sarah Jessica Parker vào vai Carrie Bradshaw trong bộ phim Sex and the City (Ảnh: NewLine Cinema)

Một trong số rất ít lần cô thực sự ngồi xem đầy đủ là tập cuối cùng của mùa 6 - An American Girl in Paris (Part Deux). Đây cũng là lúc nữ diễn viên nhận ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của bộ phim. "Tôi nhớ khi trở về nhà và bật CNN lên, thấy dòng chữ 'Carrie ends up with Big' (Carrie ở bên Big). Tôi ngạc nhiên - mọi người thực sự biết Carrie là ai, biết Big là ai ư?", cô kể lại.

Mặc dù không theo dõi lại các tập phim gốc, Jessica Parker vẫn tiếp tục đảm nhận vai Carrie trong 2 phần phim điện ảnh và gần đây là phần ngoại truyện And Just Like That.... Tuy nhiên, việc trở lại nhân vật quen thuộc sau nhiều năm không hề dễ dàng. "Tôi lo rằng mình không còn giống Carrie nữa - cách cô ấy bước đi, cách cô ấy nói chuyện... Tôi phải tự nhắc mình rằng nhân vật này vẫn sống trong tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Sarah Jessica Parker vào vai Carrie Bradshaw trong phim And Just Like That... (Ảnh: HBO Max)

Điều khiến Jessica Parker trân trọng nhân vật này chính là sự khác biệt giữa Carrie và bản thân cô ngoài đời. "Tôi là người luôn làm đúng, luôn sống theo quy tắc. Carrie thì ngược lại. Cô ấy phá vỡ khuôn mẫu, và nhờ vậy mà nhiều điều tuyệt vời đến với cô ấy," ngôi sao nói.

Với Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw không đơn giản là một vai diễn, mà còn là biểu tượng của sự tự do, dám sống thật và vượt qua mọi chuẩn mực.