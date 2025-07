Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính (tựa Anh: The First Night With The Duke) đang là một trong những phim ngôn tình Hàn đáng xem nhất hiện tại. Dù rating phim không quá cao (3.3% ở tập 12 phát sóng hôm 26/6), cũng chẳng tạo được tiếng vang quá lớn, tuy nhiên các khán giả đã xem phim đều để lại những phản hồi tích cực.

Cho những ai chưa biết, nội dung phim Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính xoay quanh câu chuyện của một cô nàng thời hiện đại bất ngờ xuyên không vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Tại đây, cô sống với thân phận của nữ phụ Cha Seon Chaek, một tiểu thư con nhà giàu.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị khi trong một lần quá chén, Cha Seon Chaek vô tình trải qua đêm mặn nồng với nam chính là hoàng tử Lee Beon. Thậm chí, đây còn là đêm đầu tiên của anh chàng. Chính vì thế, Cha Seon Chaek trở thành người con gái đặc biệt trong lòng Lee Beon thay vì nữ chính Jo Eun Ae. Ban đầu, Cha Seon Chaek luôn tìm cách chạy trốn tình cảm của Lee Beon. Thế nhưng rồi, cô dần mở lòng trước tình cảm chân thành, kiên định từ phía Lee Beon.

Trong những diễn biến mới, Cha Seon Chaek và Lee Beon đã có một cảnh hôn rất dài và cũng cực kỳ ngọt ngào. Sau đó, cả hai còn có thêm một "đêm xuân" với nhau. Ở phân cảnh này, Taecyeon cùng với Seohyun đã tạo chemistry cực kỳ ấn tượng, đẩy cảm xúc của người xem lên mức cao nhất. Chính vì thế, khán giả đang để lại những phản hồi hết sức tích cực.

Seohyun và Taeyeon nên duyên ở phim Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính.

Bên cạnh đó, netizen cũng đánh giá cao sức hấp dẫn của phim dù tác phẩm này có nội dung đơn giản. Có người nói vui rằng dù Tôi Đã Cướp Mất Đêm Đầu Tiên Của Nam Chính là một bộ phim "não tàn" thế nhưng xem lại rất hài mà không lố, cực kỳ hợp để xả stress:

- Phim này có vẻ hơi flop nhưng hợp gu tui dã man, màu phim tươi sáng, diễn viên đẹp, diễn ổn, coi tập nào cười tập đó, siêu vui luôn á, recommend mọi người xem xả stress nha.

- Cười có thể die luôn là có thật, haha.

- Đúng kiểu nó não tàn nhưng nó vui, hài hài nhưng không lố, rất phù hợp để xả stress sau những giây phút mệt mỏi của cuộc sống.

- Chemistry đỉnh nóc kịch trần luôn.

- Hôn nhau đắm đuối và người xem thì cười khờ đây này.

- Lần đầu có 1 bộ thể loại này mà tui mê vậy luôn á, coi mà quắn quéo.

- Cuốn ghê. Diễn đẹp trai kinh lên được.