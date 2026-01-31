Hậu sảy thai, mỹ nhân phim giờ vàng ngồi xe lăn đau đớn toàn thân khi mang bầu tiếp, thốt lên một câu tuyệt vọng

Oh Cho Hee được nhiều khán giả biết tới khi xuất hiện trong hàng loạt phim giờ vàng nổi tiếng của Hàn Quốc như The Best Lee Soon Shin, A Girl Who Sees Smells,... Hồi năm 2024, người đẹp họ Oh kết hôn với 1 luật sư. Năm ngoái, cô phải chịu đựng cú sốc sảy thai ở tuần 7 của thai kỳ. Nhưng cùng năm, nữ diễn viên lại mang thai cặp song sinh và nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp từ công chúng.

Kể từ khi mang bầu tới nay, Oh Cho Hee liên tục gặp phải những vấn đề sức khỏe không mong muốn. Cô đau đớn toàn thân, từng có lúc cảm thấy bi quan, chán nản tới mức không thiết sống. Được biết, nữ nghệ sĩ 40 tuổi được xếp vào nhóm sản phụ có thai kỳ nguy cơ cao, có nghĩa là cả mẹ lẫn em bé trong bụng có nguy cơ gặp rủi ro cao.

Do gặp nhiều vấn đề sức khỏe cùng lúc nên giờ đây Oh Cho Hee đang phải dựa vào xe lăn để thực hiện các sinh hoạt hàng ngày. Nữ diễn viên không giấu nổi vẻ lo lắng: "Bây giờ nếu không có sự giúp đỡ của chồng, tôi sẽ gặp khó khăn ngay cả trong việc nằm xuống hay ngồi dậy. Cố chịu đựng mãi cuối cùng giờ đây cũng phải ngồi xe lăn rồi".

Oh Cho Hee phải ngồi xe lăn sau khi mang thai đôi. Ảnh: Naver

Cô cũng mô tả chi tiết những thay đổi về thể chất kể từ khi mang thai đôi tới nay. Đầu tiên, nữ diễn viên than phiền về chứng rối loạn giấc ngủ: "Ngay cả việc ngủ cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cứ nằm xuống là axit dạ dày lại trào ngược lên, đôi khi tôi còn bị nôn mửa". Cô khiến fan lo lắng khi tiết lộ thêm về tình trạng đáng lo ngại của bản thân: "Tay chân và toàn thân đều bị sưng phù, các khớp xương thì bị đau nhức. Cảm giác đau đớn lan tới tận khí quản và thực quản".

Không chỉ phải chịu nỗi đau về thể chất, Oh Cho Hee còn đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe tinh thần kể từ sau khi mang song thai. Nữ diễn viên bộc bạch: "Cảm xúc trong tôi bỗng thay đổi thất thường. 1 ngày tôi cứ khóc rồi lại cười. Có những lúc trong tôi nảy ra suy nghĩ ‘Chỉ muốn chết đi cho xong’ nhưng rồi sau đó cảm giác hạnh phúc lại tự dưng ập đến".

Tâm trạng của cô thay đổi thất thường trong quá trình mang thai đầy gian nan. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên sinh năm 1986 cho biết thêm, cô cũng gặp phải khó khăn trong việc ăn uống mỗi ngày: "Nhiều lúc tôi thấy đói nhưng lại không thể ăn được nhiều. Thậm chí, nhiều khi chỉ cần ăn 1 chút là lại nôn ra, tình trạng này cứ tiếp diễn liên tục".

Chưa dừng lại ở đó, theo lời Oh Cho Hee, cô còn gặp phải hàng loạt vấn đề về sức khỏe đáng lo ngại khác: "Chỉ số protein niệu của tôi bất thường và tôi liên tục đo ra được huyết áp cao. Giờ tôi đang được theo dõi và điều trị chứng tiền sản giật. Tôi cũng bị đau vùng thắt lưng, còn có cảm giác như các cơ quan nội tạng bị đẩy hết lên trên và không thể hoạt động bình thường".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ hiện đang đồng loạt gửi tới Oh Cho Hee những lời động viên, đồng thời hy vọng nữ diễn viên được "mẹ tròn con vuông" sau cú sốc sảy thai hồi năm ngoái.