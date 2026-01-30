Nữ diễn viên sảy thai 2 tuần trước ngày dự sinh, chồng gào khóc lê lết thảm thiết trong bệnh viện

Chiều 29/1, tờ Newsen đưa tin, cặp đôi diễn viên Jin Tae Hyun - Park Si Eun vừa xuất hiện trên chương trình What's Left (đài tvN STORY) và gây xôn xao khi tiết lộ chuyện vợ chồng họ đã trải qua cú sốc mất con. Theo lời tài tử Jin Tae Hyun, bà xã anh bị sảy thai chỉ 20 ngày trước ngày dự sinh, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Ở trong bệnh viện, nam diễn viên họ Jin cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt bà xã sau khi đón nhận tin dữ. Nam nghệ sĩ 1 mình lo liệu mọi chuyện, từ chuẩn bị đồ cho bà xã trong bệnh viện cho đến việc nhắn tin yêu cầu báo chí trì hoãn đưa tin vợ chồng anh mất con.

Dù tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho bà xã trong thời điểm khó khăn, thế nhưng Jin Tae Hyun thú nhận trong lòng anh đau đớn tột cùng. Trước mặt vợ, nam diễn viên cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi bà xã vừa được đưa vào phòng mổ, anh đã không thể đứng vững, liền ngã vật ra sàn, lê lết và gào khóc thảm thiết. Tài tử họ Jin nhớ lại thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời anh: "Khi thấy vợ vào phòng mổ và cánh cửa đóng lại, tôi đã không thể đứng vững mà phải bò trên sàn hành lang bệnh viện. Các y tá nói rằng tiếng khóc của tôi nghe vô cùng thảm thiết. Tôi đã kìm nén tất cả trước mặt vợ và chỉ bộc phát trong vài phút ngắn ngủi đó".

Park Si Eun sảy thai chỉ khoảng 2 tuần trước ngày dự sinh. Ảnh: Naver

Sau nhiều ngày túc trực bên vợ, Jin Tae Hyun thậm chí đã bị mất thị lực tạm thời do kiệt sức và căng thẳng cực độ. "Nếu quay lại lúc đó, tôi vẫn sẽ chọn làm như vậy vì vợ mình", nam diễn viên bày tỏ.

Park Si Eun rưng rưng trước ống kính, bày tỏ lòng biết ơn với người bạn đời vì đã đồng hành cùng cô trong thời khắc đau đớn tột cùng: "Nhờ có anh ấy luôn bên cạnh động viên mà tôi mới có thể đứng dậy được sau cú sốc. Sau này khi ông xã làm phẫu thuật ung thư và tôi là người kề cận chăm sóc, tôi mới thấu hiểu những khó nhọc ngày đó của anh ấy. Tôi tự hỏi ‘Làm thế nào mà lúc tôi còn ở trong bệnh viện, anh ấy có thể tự mình gánh vác tất cả như vậy được nhỉ?’. Tôi cảm thấy vừa biết ơn, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi. Nhờ luôn ở cạnh nhau, chúng tôi mới có thể vượt qua được những thời điểm khó khăn trong cuộc sống".

Những chia sẻ của vợ chồng Park Si Eun - Jin Tae Hyun khiến cho người hâm mộ không thể cầm được nước mắt. Ảnh: Naver

Jin Tae Hyun - Park Si Eun cố gắng có con nhưng liên tiếp phải chịu nỗi đau mất con. Trước lần sảy thai gần nhất, cô từng trải qua nỗi đau mất con vào các năm 2020 và 2021. Thể trạng yếu, rối loạn miễn dịch, lớn tuổi là nguyên nhân khiến Park Si Eun liên tiếp sảy thai. Vượt qua nỗi đau, vợ chồng diễn viên Người Tình Ánh Trăng tham gia nhiều công tác thiện nguyện và bắt đầu tập chạy marathon. Nhờ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, cặp diễn viên được chính phủ Hàn vinh danh vào tháng 11/2023. Cặp đôi còn nhận 1 cô bé tên Se Yeon làm con nuôi và đài thọ chi phí học tập.

Jin Tae Hyun - Park Si Eun bén duyên năm 2010 khi đóng Pure Pumpkin Flower. Đến năm 2013, họ lại tái hợp trong Hãy Nắm Tay Anh và nhận ra đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Jin Tae Hyun sinh năm 1981, ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết, Temptation of an Angel, Hotel King,... Trong khi đó, Park Si Eun hơn ông xã 1 tuổi, được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim đình đám như Người Tình Ánh Trăng, Cô Nàng Bướng Bỉnh,...