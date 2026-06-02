Ngày 1/6/2026, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, con trai của cố tỷ phú sòng bài Hà Hồng Sân, đã tổ chức lễ cưới tại lâu đài trên đảo Mont-Saint-Michel. Một ngày sau, cặp đôi đăng tải loạt ảnh chính thức từ hôn lễ với chủ đề "Lời hứa đã được thực hiện đúng hẹn", nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Nhân dịp này, truyền thông Trung Quốc cũng nhắc lại câu chuyện về hành trình Hề Mộng Dao bước vào gia đình nhà họ Hà, trong đó có màn "thẩm định" kỹ lưỡng từ mẹ chồng tương lai là Lương An Kỳ trước khi cô được chấp nhận trở thành con dâu.

Trong một chương trình trước đây, Hà Du Quân từng tiết lộ rằng trước khi Hề Mộng Dao chính thức gặp mẹ mình, bà Lương An Kỳ đã chủ động tìm hiểu rất nhiều thông tin về cô.

Anh cho biết mẹ mình đã tiến hành một cuộc "thẩm định" tương tự như hoạt động đánh giá đối tác trong doanh nghiệp. Bà đã thông qua các mối quan hệ tại Thượng Hải để hỏi thăm về Hề Mộng Dao, tìm hiểu xem mọi người đánh giá cô như thế nào, có ưu điểm và khuyết điểm gì.

Hà Du Quân cũng tiết lộ rằng trước đây, nếu không hài lòng với người yêu của con trai, mẹ anh thường thể hiện thái độ rất rõ ràng.

Không chỉ tìm hiểu thông tin từ bên ngoài, cuộc gặp đầu tiên giữa Hề Mộng Dao và mẹ chồng tương lai cũng diễn ra theo cách khá đặc biệt. Thay vì gặp mặt tại nhà hàng hay câu lạc bộ sang trọng, hai người ngồi chơi mạt chược cùng nhau tại nhà.

Theo lời Hà Du Quân, mẹ anh tin rằng chỉ cần một buổi tối trên bàn mạt chược là có thể phần nào đánh giá được tính cách của một người.

Trong quá trình chơi, bà Lương An Kỳ được cho là quan sát khả năng kiểm soát cảm xúc, cách giao tiếp, ứng xử và mức độ tự nhiên của Hề Mộng Dao khi trò chuyện với mọi người. Kết quả khiến bà hài lòng hơn mong đợi.

Hà Du Quân kể lại rằng khi biết mình đã vô tình trải qua một cuộc "kiểm tra", Hề Mộng Dao đã vô cùng bất ngờ.

Theo những chia sẻ trước đó của Hà Du Quân, việc tìm hiểu về Hề Mộng Dao còn bao gồm nhiều khía cạnh khác. Gia đình anh xác nhận cô là con một tại Thượng Hải, có hoàn cảnh gia đình rõ ràng. Họ cũng tìm hiểu về quá trình học tập và sự nghiệp của người đẹp, từ việc thi đỗ vào Đại học Đông Hoa năm 18 tuổi đến khi trở thành siêu mẫu quốc tế ở tuổi 24.

Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội, danh tiếng cá nhân và những đánh giá từ bạn bè xung quanh cũng được xem xét để có cái nhìn toàn diện về tính cách và nhân phẩm của cô.

Câu chuyện nhanh chóng gây bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc tìm hiểu kỹ về đối phương trước hôn nhân, đặc biệt trong những gia đình có danh tiếng và tài sản lớn, là cách để hạn chế rủi ro và bảo vệ lợi ích chung.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng Hề Mộng Dao không đơn thuần là người được lựa chọn. Sự nghiệp độc lập, hình ảnh sạch, cùng cách ứng xử khéo léo mới là những yếu tố giúp cô nhận được sự công nhận từ gia đình chồng.

Sau khi Hề Mộng Dao vượt qua những "bài kiểm tra" ban đầu, mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng được cho là ngày càng gắn bó. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin bà Lương An Kỳ khuyến khích con dâu theo học các khóa quản lý tài chính và tiếp cận hoạt động kinh doanh của gia đình.

Trong khi đó, hôn lễ tại Pháp lần này được cho là có nhiều chi tiết phản ánh vai trò quan trọng của Hề Mộng Dao trong gia đình. Từ các khâu chuẩn bị đến thiết kế nghi lễ đều được thực hiện dựa trên sở thích và mong muốn của cô.

Đám cưới cổ tích giữa di sản thế giới

Lễ cưới được tổ chức tại Mont-Saint-Michel, quần thể đảo tu viện nổi tiếng của Pháp được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, đồng thời cũng là bối cảnh xuất hiện trong MV The Greatest Works of Art của Jay Chou (Châu Kiệt Luân).

Không gian hôn lễ được phủ kín bởi những bông tulip hồng nhập khẩu, mỗi bông có giá khoảng 6 euro (khoảng 180.000 đồng). Nhiều chi tiết trong buổi lễ được thiết kế riêng theo câu chuyện tình yêu của cặp đôi. Trong đó, tháp champagne được làm theo đúng chiều cao của Hề Mộng Dao, trở thành một trong những điểm nhấn được cư dân mạng đặc biệt chú ý.

Thiệp cưới cũng gây bàn luận khi ghi tên "Hề Mộng Dao và Hà Du Quân", với tên cô dâu được đặt trước chú rể, khác với cách sắp xếp quen thuộc trong nhiều đám cưới truyền thống. Bên cạnh đó, quà tặng dành cho khách mời được lấy cảm hứng từ màn cầu hôn đình đám năm 2019 của cặp đôi theo chủ đề "Mario giải cứu công chúa". Bên trong gồm mô hình nhân vật được thiết kế riêng cùng hộp quà có giá trị được cho là gần 6.000 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng), như một cách gợi nhớ hành trình yêu kéo dài suốt 7 năm.

Bên cạnh không gian tổ chức xa hoa, tạo hình của Hề Mộng Dao trong ngày cưới cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Nữ siêu mẫu thay hai thiết kế haute couture đến từ Dior. Trong nghi thức chính, cô diện váy cưới được đích thân Giám đốc sáng tạo Dior Jonathan Anderson thiết kế riêng. Bộ váy mất hơn 600 giờ hoàn thiện thủ công, sử dụng chất liệu tơ tằm hoang dã tạo hiệu ứng ánh ngọc trai mềm mại. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần thân sau được tạo hình như đôi cánh, với kết cấu sử dụng dây đàn piano để vừa giữ phom dáng vừa giúp cô dâu di chuyển thuận tiện trong suốt buổi lễ.

Trước đó, tại tiệc chào mừng khách mời, Hề Mộng Dao xuất hiện trong mẫu váy voan đính hoa màu xanh băng thuộc bộ sưu tập haute couture Xuân - Hè 2026 của Dior, mang phong cách nhẹ nhàng và lãng mạn.

Hoàn thiện diện mạo cô dâu là bộ trang sức kim cương đến từ Graff. Hề Mộng Dao đeo đôi bông tai hình bông tuyết nặng 30 carat, vòng tay đính kim cương toàn phần 66,26 carat cùng nhẫn đính hôn có viên kim cương chủ 7,1 carat.

Tổng trọng lượng kim cương vượt 100 carat, với giá trị được truyền thông Trung Quốc ước tính lên tới gần 49 triệu nhân dân tệ (khoảng 190 tỷ đồng). Đây cũng là một trong những chi tiết thể hiện sự đầu tư công phu cho hôn lễ được mong đợi suốt nhiều năm của cặp đôi.

Nguồn: Sina