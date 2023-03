Hậu lùm xùm đi trễ tại Đêm hội Weibo của Đường Yên: Phải che mặt tránh né truyền thông, trực tiếp đắc tội với “ông lớn” trong showbiz

Mới đây, sự kiện lớn nhất nhì làng giải trí - Đêm hội Weibo đã thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi đây là dịp gần như hơn nửa làng giải trí cùng nhau tụ hội.

Trước Đêm hội Weio, rất đông fan hâm mộ đã có mặt tại Thượng Hải, thậm chí còn ngủ qua đêm ở bên ngoài khu tổ chức sự kiện với hi vọng được gặp thần tượng của chúng mình.

Đêm hội Weibo đã thành công tốt đẹp với sự bùng nổ truyền thông cũng như là bữa tiệc nhan sắc trai xinh gái đẹp. Thế nhưng, một sự cố không nhỏ liên quan tới Đường Yên đã diễn ra và để lại hậu quả khá nghiêm trọng.

Cụ thể, vào tối diễn ra Đêm hội Weibo, Đường Yên đã đến muộn và không được phép vào trong.

Sự việc ngay lập tức lên hotsearch và gây bão cộng đồng mạng. Thời điểm ban đầu, có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc.

Cụ thể, người thì bày tỏ sự chỉ trích đối với ban tổ chức vì cho rằng không thông cảm cho sự cố của nghệ sĩ. Người lại chỉ trích Đường Yên vì cho rằng cô nàng thiếu nghiêm túc, sự kiện quan trọng cũng đi muộn.

Sau đó, fan hâm mộ phát hiện lý do Đường Yên tới muộn là do có sự thay đổi về lịch trình. Cụ thể, trước đó Đường Yên có lịch livestream nhãn hàng vào ngày 28 nhưng không hiểu vì lý do gì lại đẩy lên ngày 25, ngay sát giờ tổ chức Đêm hội Weibo. Và đây cũng là lý do Đường Yên đến muộn.

Sau sự kiện đi muộn, Đường Yên đã cập nhật giải thưởng của mình lên trang cá nhân cùng lời nhắn "hẹn gặp năm sau".

Những tưởng sự cố này sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng theo blogger thì thật sự để lại hậu quả nặng nề. Mới đây, blogger chia sẻ hình ảnh của Đường Yên xuất hiện tại một sự kiện vào hôm 28/3. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng sau ồn ào đến trễ tại Đêm Hội Weibo.

Chia sẻ của Đường Yên sau khi đến muộn.

Xuất hiện tại sự kiện, Đường Yên liên tục lấy tay che mặt, đồng thời được nhân viên an ninh theo sát. Blogger cũng đánh giá, sự việc lần này Đường Yên đã đắc tội với rất nhiều "cao tầng" trong giới.

Đường Yên né tránh phóng viên.

Sự kiện Đêm hội Weibo được xem là một trong những sự kiện lớn nhất nhì showbiz so Sina tổ chức, sự kiện này cũng được phát sóng trên các nền tảng lớn nhất Trung Quốc như Tencent, iQIYI, Youku... Nên việc Đường Yên và toàn đội đến muộn đã thể hiện sự không tôn trọng với các "ông lớn" trong showbiz, sợ rằng tương lai sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

Ngoài ra, việc Đường Yên không xuất hiện tại sự kiện còn được xem là sự xúc phạm đối với nhãn hàng tài trợ trang phục cho cô. Thông thường khi nghệ sĩ đi sự kiện, sẽ được các nhãn hàng gửi gắm trang phục với hi vọng nhãn hiệu của mình sẽ nhờ cậy được tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc Đường Yên không xuất hiện tại sự kiện đã khiến giá trị bộ trang phục trở nên vô nghĩa. Đặc biệt, trang phục mà Đường Yên mặc còn là Haute Couture - trang phục cao cấp.

Sự việc lần này cũng gây tổn thương sâu sắc tới fan hâm mộ của Đường Yên và cả những người đã bỏ tiền lớn để có thể vào được khu vực tổ chức sự kiện để chờ đợi nữ nghệ sĩ.

Theo quan sát của blogger, trong mấy ngày liên tiếp sau Đêm hội Weibo thì Đường Yên liên tục đăng ảnh cũng như vlog. Theo nhiều người, có lẽ người đẹp đang tìm cách để an ủi fan hâm mộ. Tuy nhiên, dưới bài viết của Đường Yên, nhiều người vẫn tỏ ra bất bình với người đẹp cũng như hành động đi muộn, thiếu tôn trọng với fan hâm mộ.