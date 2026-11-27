Sau khi chia sẻ việc mắc ung thư máu, Hậu Hoàng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Hậu Hoàng cho biết cô đang ở bệnh viện, bắt đầu quá trình điều trị và đã trải qua một đêm đầy cảm xúc vì những lời động viên từ mọi người. Hậu Hoàng cho biết đã đọc hết bình luận, tin nhắn và những bài đăng mà mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, hiện tại cô đang phải tiêm và truyền liên tục mỗi ngày nên tay khá đau, không thể cầm điện thoại để trả lời từng người.

Nữ YouTuber cũng gửi lời mong khán giả thông cảm nếu chưa thể phản hồi tất cả tin nhắn. Đặc biệt, cô tiết lộ bản thân đã vô cùng xúc động trước tình cảm nhận được. Hậu Hoàng viết: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm, hôm qua đọc xong xúc động quá, nằm khóc thút thít không ngủ được".

Đáng chú ý, vì không thể chợp mắt sau một đêm khóc nhiều, Hậu Hoàng cho biết đã phải xin một viên thuốc ngủ. Hậu Hoàng thổ lộ: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm, hôm qua đọc xong xúc động quá, nằm khóc thút thít không ngủ được. Đêm phải gọi mẹ ơi cho con 1 viên thuốc ngủ để con đi ngủ với".

Chia sẻ mới nhất của Hậu Hoàng sau khi cho biết đang điều trị ung thư máu

Trước đó, Hậu Hoàng khiến khán giả bất ngờ khi thông báo mắc ung thư máu. Cô cho biết mới phát hiện bệnh được hai ngày và vẫn đang trong trạng thái hoang mang, bật khóc rất nhiều khi quyết định chia sẻ thông tin này với mọi người.

Hậu Hoàng chia sẻ: "Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy. Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi ngưởi vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới. Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: "Có sức khoẻ là có tất cả". Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha".

Trong ảnh xuất hiện cùng Dương Hoàng Yến, đôi mắt Hậu Hoàng sưng húp

Dàn sao Việt liên tục gửi những lời động viên đến Hậu Hoàng

Hậu Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Thuý Hậu, sinh năm 1995. Cô được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh "Thánh nữ nhạc chế" nhờ những video có nội dung hài hước, gần gũi và cách thể hiện đầy năng lượng. Nhiều sản phẩm của cô từng tạo hiệu ứng lớn trên YouTube, trong đó có Những Chị Đại Học Đường, Tuổi Thơ Tôi, Chị Em Cây Khế, Lùn Thì Sao?, Bạch Tuyết Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể, Nhậu Cũng Là 1 Đam Mê, Chuyện Nghề Shipper, Tấm Cám Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể và Bà Bán Cá Và Con Cá Trê. Nhiều video trong số này đạt hơn 100 triệu lượt xem.

Những năm gần đây, Hậu Hoàng tiếp tục mở rộng hoạt động khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Sao Nhập Ngũ và Chị Đẹp Đạp Gió. Đặc biệt, khi nhận lời tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, cô từng chia sẻ bản thân mất gần một tuần suy nghĩ trước khi quyết định đồng ý. Đây là cơ hội để nữ YouTuber thử thách chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng mới.

Ngoài các chương trình truyền hình, Hậu Hoàng cũng tập trung phát triển con đường âm nhạc, ra mắt một số MV và tiếp tục duy trì hoạt động sáng tạo nội dung. Hiện tại, kênh YouTube của cô sở hữu khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký, trong khi trang Facebook có khoảng 4,1 triệu người theo dõi.

Cư dân mạng mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với Hậu Hoàng

Ảnh: FBNV