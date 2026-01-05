Hậu Anh Trai Say Hi, CONGB mở màn năm 2026 bằng bản ballad tự sáng tác

Ngày 4/1, CONGB chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc “bài hát này dành riêng cho mình em”, mở màn cho chuỗi dự án trong năm 2026 sau thành công từ chương trình Anh Trai Say Hi. Không chỉ tự tay sáng tác, nam ca sĩ còn rủ buitruonglinh góp giọng, tạo nên một bản song ca giàu cảm xúc như món quà gửi tặng người hâm mộ. Khác với hình ảnh đáng yêu, tràn năng lượng quen thuộc, CONGB gây bất ngờ khi chọn ballad làm điểm khởi đầu, khoe chất giọng ấm áp, sâu lắng và giàu tự sự.

Chia sẻ về lựa chọn này, CONGB cho biết anh đã sáng tác khá nhiều ca khúc nhưng cảm thấy “bài hát này dành riêng cho mình em” là phù hợp nhất để ra mắt trong EP debut ở thời điểm hiện tại. Ca khúc mang màu sắc tự sự, kể câu chuyện của một chàng trai lặng lẽ chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Không bi lụy hay níu kéo, nhân vật chọn cách buông tay như một kết thúc dịu dàng để cả hai có thể bước tiếp, trân trọng những gì từng có.

Ngay khi hoàn thiện bản demo, CONGB nghĩ đến buitruonglinh cho phần song ca. Nam ca sĩ chia sẻ anh yêu thích giọng hát đặc trưng của buitruonglinh từ lâu, đồng thời cả hai cũng trở nên thân thiết sau Anh Trai Say Hi. “Nhắc đến ballad buồn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến buitruonglinh. Tôi tin ca khúc này sẽ trọn vẹn hơn khi có anh góp giọng. May mắn là anh rất nhiệt tình và nhận lời ngay,” CONGB nói.

Trong MV “bài hát này dành riêng cho mình em”, CONGB và buitruonglinh xuất hiện giữa không gian lãng mạn, tối giản, tập trung hoàn toàn vào cảm xúc âm nhạc. Không theo đuổi kịch bản cầu kỳ, sản phẩm được xây dựng như một performance video, nơi giọng hát, ánh nhìn và biểu cảm trở thành điểm nhấn. Sự hòa quyện giữa hai màu giọng cùng “visual” điển trai của bộ đôi mang đến trải nghiệm trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Tại Anh Trai Say Hi, CONGB ghi dấu ấn nhờ tính cách tích cực, tinh thần đồng đội và nỗ lực bền bỉ qua từng vòng thi. Với kinh nghiệm thực tập sinh tại Hàn Quốc cùng việc tham gia các cuộc thi sống còn trước đó, anh cùng các “Anh Trai” tạo nên nhiều sân khấu chất lượng. Khép lại chương trình, CONGB giành giải Best Performer và lọt Top 10 chung cuộc.

Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn được vinh danh Rising Artist – Nghệ sĩ mới ấn tượng tại Lễ trao giải WeYoung thuộc WeChoice Awards, đồng thời trở thành gương mặt trẻ được nhiều nhãn hàng tin tưởng hợp tác trong thời gian qua.

Nhìn lại hành trình vừa qua, CONGB bày tỏ: “Sau Anh Trai Say Hi, tôi tự tin hơn rất nhiều, đặc biệt khi được trải nghiệm quy trình tự sản xuất âm nhạc và hoàn thiện một sân khấu trình diễn. Tôi học hỏi được nhiều từ các anh trai khác và từ chính những lần đứng trên sân khấu. Nhờ người hâm mộ, tôi có thêm động lực để bắt tay vào các sản phẩm mới ngay sau chương trình.”

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh mong muốn giữ trọn bản sắc cá nhân: “Tôi không muốn mình thay đổi quá nhiều. Điều tôi hướng tới là sự trưởng thành và nhất quán hơn trong âm nhạc, để khi khán giả nghe một bài hát, họ có thể nhận ra đó là nhạc của CONGB.”

Sau “bài hát này dành riêng cho mình em”, CONGB dự kiến phát hành EP “CONGBDAY” ở định dạng đĩa vật lý, đồng thời triển khai chuỗi hoạt động giao lưu như fansign, fanmeeting… như lời tri ân dành cho người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong chặng đường đầu tiên của năm 2026.