Thêm 7 Anh Trai Say Hi bị loại

Sau livestage 3 đầy cảm xúc, 25 Anh Trai Say Hi tiếp tục bước vào hành trình mới. Trong tập 9 vừa lên sóng, thứ hạng của các Anh Trai được công bố cũng như chọn ra đội trưởng mới để thi livestage 4.

Theo luật, các Anh Trai chia thành 5 đội để đối đầu nhau. Các đội trưởng trong livestage 4 được chọn như sau: 2 người ngẫu nhiên bóc được vật phẩm đặc biệt trong túi cá nhân - đó là buitruonglinh và Negav; 2 người được các khách mời nữ ở tập trước và khán giả bình chọn - đó là CONGB và Vũ Cát Tường; người cuối cùng được chính các Anh Trai vote phiếu kín bầu ra - đó là B Ray.

5 đội trưởng được bầu mới và sẽ có 7 người bị loại sau livestage 4

Sau khi tìm ra đội trưởng mới, các Anh Trai được nghe 10 bản demo trước và tính toán để vào được nhóm của người mà mình muốn. Bên cạnh đó, MC Trấn Thành cũng công bố số lượng Anh Trai sẽ bị loại sau livesteage 4 là 7 người. Đây là con số khiến nhiều Anh Trai phải đắn đo suy nghĩ về việc chọn thủ lĩnh cho mình.

Anh Trai Hải Nam bộc bạch: "Thật sự cũng hơi lo. Lần trước Nam đã đứng trong top những người nguy hiểm, tuy nhiên đây cũng là động lực để mình phấn đấu cho vòng thi tới".

25 Anh Trai chia làm 5 đội để thi đấu livestage 4

Điểm số cá nhân của các Anh Trai sau livestage 3

5 đội ở livestage 4 bao gồm: Team CONGB (Ngô Kiến Huy, RiO, OgeNus và Dillan), Team Negav (Lohan, Jaysonlei, Sơn.K và Hải Nam), team B Ray (Gill, Karik, Ryn Lee và Cody Nam Võ), team buitruonglinh (BigDaddy, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn và Vương Bình), team Vũ Cát Tường (Robber, Phạm Đình Thái Ngân, Mason Nguyễn và Jey B)

Trước đó, khi kết thúc livestage 3, team của CONGB xếp thứ nhất, qua đó bảo toàn thành viên. Đồng nghĩa, 5 Anh Trai có điểm cá nhân thấp nhất sau livestage 3 sẽ phải chia tay chương trình. Trong phòng chờ, lần lượt các Anh Trai rơi vào vòng nguy hiểm bước vào và chia sẻ những cảm xúc khi nhìn về hành trình của mình ở Anh Trai Say Hi.

Cuối cùng, Trấn Thành công bố những cái tên phải dừng bước, đó là Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc, Otis, Nhâm Phương Nam và TEZ. Sự ra về của các Anh Trai trải qua với nhiều nước mắt. BigDaddy không giấu được sự thất vọng khi phải lần nữa chứng kiến học trò TEZ ra về, trước đó là ở Rap Việt.