Hát nhạc Tết, Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo bị chê lỗi thời

Thị trường nhạc Tết luôn là cuộc đua đầy cạnh tranh, nơi các nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm công thức để chạm đến trái tim khán giả. Không phải màn tái xuất nào cũng được đón nhận tích cực. Mùa Tết 2026 chứng kiến phản ứng trái chiều xoay quanh hai gương mặt quen thuộc của Vpop là Ưng Hoàng Phúc và Thanh Thảo.

Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc đang tự làm khó mình?

Gia nhập đường đua nhạc Tết, Ưng Hoàng Phúc phát hành ca khúc Tết là nhà, nhà là Tết . Sản phẩm nhận nhiều lời bàn tán khi đăng tải trên nền tảng TikTok.

Không ít khán giả cho rằng phần hòa âm thiếu cao trào, bản phối ngang tai, không có đoạn hook đủ mạnh để tạo hiệu ứng. Hình ảnh MV bị nhận xét đơn giản, bối cảnh lặp lại, cách dàn dựng gợi liên tưởng đến những video karaoke của thập niên trước.

Với Thanh Thảo, nữ ca sĩ lựa chọn cover Kìa Tết đang sang . Chính lựa chọn an toàn này lại trở thành điểm trừ. Giai điệu và cách xử lý bị đánh giá là cũ kỹ, thiếu sáng tạo so với mặt bằng chung của thị trường hiện tại. Phần hình ảnh, hiệu ứng trong MV cũng không tạo được cảm giác mới mẻ, bị chê lạc nhịp với thị hiếu khán giả trẻ.

Thanh Thảo (trái) và Ưng Hoàng Phúc trong MV Tết đang nhận ý kiến trái chiều.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận nhận xét: "Tư duy âm nhạc của hai nghệ sĩ dường như vẫn dừng lại ở giai đoạn những năm 2000", "Các sản phẩm mang cảm giác kẹt lại trong quá khứ, khó cạnh tranh khi đặt cạnh các MV Tết được đầu tư bài bản về ý tưởng, hình ảnh lẫn chiến lược truyền thông"...

Không chỉ Ưng Hoàng Phúc hay Thanh Thảo, một số sản phẩm khác của nghệ sĩ hoạt động lâu năm cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chẳng hạn, MV Tết là đoàn viên của Lương Gia Huy sau gần hai tuần đăng tải chỉ đạt hơn 1.600 lượt xem - con số khiêm tốn trong bối cảnh thị trường nhạc Tết vốn rất sôi động.

Bên cạnh những lời chê bai, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực cho rằng nhạc Tết không nhất thiết phải chạy theo xu hướng. Với họ, cảm giác hoài niệm, giai điệu quen thuộc mới là thứ tạo nên không khí Tết. “Nhạc Tết hay dở tùy gu mỗi người. Không hợp bài này thì nghe bài khác”, một ý kiến bình luận.

Kìa Tết đang sang do Thanh Thảo thể hiện.

Một số khán giả khác nhận định việc yêu cầu các ca sĩ gắn liền với thế hệ 8X, 9X phải thay đổi hoàn toàn phong cách để tiệm cận nhạc trẻ là điều không dễ. Phong cách âm nhạc đã trở thành bản sắc, khó có thể xoay chuyển chỉ trong một vài sản phẩm.

Có ý kiến tranh luận việc giữ nguyên phong cách có đồng nghĩa với việc chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi. Khi thị trường nhạc Tết ngày càng cạnh tranh, sự an toàn đôi khi lại trở thành rào cản khiến nghệ sĩ tự làm khó chính mình.

Cuộc đua nhạc Tết 2026 và những xu hướng mới

Trái ngược với làn sóng tranh cãi xung quanh một vài sản phẩm, thị trường nhạc Tết 2026 nhìn chung đang diễn ra sôi động, nhất là khi MV Tết đã trở thành “đặc sản” quen thuộc trong chiến lược truyền thông của các thương hiệu.

Trong top 10 MV Tết được quan tâm nhất theo YouNet Media, có đến 8/10 là dự án kết hợp giữa nghệ sĩ và thương hiệu. Cách làm này là bước đi truyền thông hiệu quả, tích hợp storytelling thương hiệu vào âm nhạc.

Dẫn đầu mùa Tết năm nay là Viết tiếp câu chuyện tri ân của Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện. MV thu hút hơn 389.000 lượt thảo luận và trên một triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.

Xếp ở vị trí thứ hai là Vạn sự như ý của Trúc Nhân. Ca khúc gây chú ý nhờ giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhớ và thông điệp tích cực cho năm mới. Việc lồng ghép sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quen mặt với giới trẻ giúp MV nhanh chóng lan tỏa, đạt hơn 42.510 lượt tương tác.

Vạn sự như ý của Trúc Nhân nhận nhiều ý kiến tích cực.

Ở vị trí tiếp theo, Tết cộng nụ cười - màn kết hợp giữa Mono và NSND Bạch Tuyết - tạo dấu ấn nhờ sự giao thoa giữa hai thế hệ. Sản phẩm khai thác hình ảnh Tết truyền thống trong hơi thở hiện đại. Với hơn 40.000 lượt thảo luận, MV cho thấy sức hút của những dự án biết dung hòa yếu tố cũ và mới.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác cũng tạo điểm nhấn bằng cách bám sát xu hướng. Con mèo xuân của Khuyến Dương tổng hợp các hot trend mạng xã hội năm 2025, trong khi Bước tới Tết mới của Quang Hùng MasterD là góc nhìn trẻ trung, hiện đại của thế hệ Gen Z.

Không chỉ đa dạng về giai điệu, nhạc Tết 2026 còn có sự dịch chuyển trong cách kể chuyện. Thay vì chỉ xoay quanh sum họp gia đình, nhiều MV mở rộng chủ đề sang tri ân, kết nối thế hệ hay tái định nghĩa giá trị Tết trong nhịp sống hiện đại.