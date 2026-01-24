Câu trả lời của Ưng Hoàng Phúc khi vợ bị nói "giống đàn ông chuyển giới"

Mới đây, Kim Cương – bà xã của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc – bất ngờ chia sẻ một đoạn status kể lại câu chuyện đời thường nhưng khiến cộng đồng mạng chú ý. Theo đó, nữ diễn viên cho biết cô bị một số người nhận xét ngoại hình “giống đàn ông chuyển giới” và đã mang câu chuyện này hỏi vui chồng.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc.

Cụ thể, Kim Cương viết: “Nay Cương hỏi vui ổng: "Người ta nói em giống đàn ông chuyển giới kìa, anh thấy sao?". Ổng bảo: "Em đàn ông hay đàn bà gì cũng được cũng lỡ cưới rồi, có sao đâu, vậy cũng hỏi". Gì vậy cha? chưa hiểu lắm nhưng mà chắc là đang an ủi mình, nghĩ vậy đi đỡ suy nghĩ".

Câu trả lời hóm hỉnh của Ưng Hoàng Phúc khiến không ít người bật cười. Nhiều khán giả cho rằng đây là cách an ủi rất “đàn ông” của nam ca sĩ, thể hiện sự yêu thương và trân trọng vợ không phụ thuộc vào ngoại hình hay những lời đánh giá bên ngoài.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với Kim Cương khi phụ nữ trong showbiz thường xuyên phải đối diện với những bình luận khắt khe về nhan sắc.

Vẻ ngoài hiện tại của Kim Cương.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981, là ca sĩ nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với loạt hit như Thà rằng như thế, Người ta nói, Tôi đi tìm tôi…. Sau giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, anh trải qua nhiều biến cố về sức khỏe và đời sống cá nhân trước khi tìm được sự bình yên trong gia đình.

Kim Cương sinh năm 1986, từng đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam năm 2008. Cô cũng từng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Kim Cương là người đồng hành, chăm sóc Ưng Hoàng Phúc trong giai đoạn nam ca sĩ gặp biến chứng nặng về cột sống.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2018. Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương có cuộc sống gia đình ổn định, hạnh phúc bên các con. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.