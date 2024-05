Tối 11/5, Mỹ Tâm đã tổ chức đêm liveshow My Soul 1981 mùa 3 tại Hồ Tràm, Vũng Tàu. Trong đêm diễn, giọng ca Hoạ Mi Tóc Nâu đã chiêu đãi khán giả loạt những ca khúc “một thời để nhớ” như Triệu Đóa Hoa Hồng, Yesterday Once More, cả nhạc Hoa lời Việt,...

Đáng chú ý trong màn trình diễn ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng, sau khi nghe xong khán giả lập tức có phản hồi với Mỹ Tâm rằng giọng cô hát bé quá, mic nhỏ hơn hẳn so với band nhạc đang chơi nên tổng thể cả bài không nghe thấy ca sĩ hát gì. Dù ca khúc được phối lại và band nhạc chơi rất hay nhưng việc không nghe rõ giọng Mỹ Tâm khiến tổng thể màn trình diễn không được trọn vẹn.

Clip Mỹ Tâm trình diễn Triệu Đóa Hoa Hồng

Ngay khi nghe thấy khán giả nói về sự cố mic, Mỹ Tâm tỏ ra hoang mang. Nhưng khi check kĩ lại in-ear và mic, nữ ca sĩ lập tức thừa nhận rằng mình cố tình hát nhỏ hơn vì khi nghe giọng mình trong in-ear thấy quá to. Kết quả, giọng hát trên mic của Mỹ Tâm lại nhỏ hơn so với tiếng nhạc của ban nhạc Hoài Sa. Để giải quyết sự cố không ngờ tới này, Mỹ Tâm đã lập tức hát thêm một lần nữa ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng nhưng chỉ có tiếng đệm đàn piano của nhạc sĩ Hoài Sa để chứng minh giọng mình nếu hát bình thường thì đâu lại vào đấy. Cách xử lý của Mỹ Tâm khiến khán giả vỗ tay không ngớt, được nghe thêm 1 phiên bản chỉ đệm piano thành ra quá hay!

Sau khi hát lại một lần nữa để "chứng minh thực lực", Mỹ Tâm còn nói thêm lời xin lỗi với ban nhạc, khán giả, cũng như giải thích tình huống, nhận hết lỗi về mình cực đáng yêu: "Thực ra Tâm muốn hát nhỏ vì Tâm muốn style bài này phải nhỏ vậy. Là do Tâm. Em xin lỗi ban nhạc. Tâm xin lỗi quý vị rất nhiều nha. Bày đặt feel feel đồ làm vậy chi".



Mỹ Tâm trình diễn Triệu Đóa Hoa Hồng nhưng cố tình hát nhỏ hơn so với nhạc

Cô gửi lời xin lỗi đến ban nhạc và khán giả vì pha "bày đặt feel feel đồ"

Trước đó cũng trong liveshow, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi công khai nhắc đến Mai Tài Phến. Khi nhìn xuống khu vực khán giả và phát hiện những gương mặt thân thuộc, nữ ca sĩ hài hước: "Nhìn lại người bên cạnh thì thấy anh Mai Tài Phến nữa. Mắc gì mấy anh ngồi gần nhau vậy, ai sắp xếp đưa đẩy mấy anh ngồi gần nhau vậy".

Mỹ Tâm công khai nhắc tên Mai Tài Phến, còn thả miếng hài duyên dáng

Màn nhắc khéo "bạn trai tin đồn" của Mỹ Tâm khiến khán giả có mặt vô cùng phấn khích và hò hét cổ vũ.

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm

Mai Tài Phến cũng có mặt trong liveshow để ủng hộ giọng ca Hoạ Mi Tóc Nâu

An Nhi - Clip: Bongfank