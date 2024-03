Tờ The Telegraph mới đây dẫn nguồn tin cho biết Harry và Meghan đã thuê một giám đốc điều hành trong lĩnh vực quan hệ công chúng (PR) có trụ sở tại Vương quốc Anh để củng cố thêm đội ngũ nhân viên của họ cho các dự án làm ăn sắp tới.

Nhân viên mới này sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến phương tiện truyền thông ở Vương quốc Anh và cả khu vực Châu Âu, đồng thời báo cáo tình hình cho nhóm truyền thông của cặp đôi có trụ sở tại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Công tước và Nữ công tước xứ Sussex có động thái chứng tỏ họ cần phải có một nhân viên đại diện làm việc tại Vương quốc Anh kể từ khi chuyển ra nước ngoài vào năm 2020.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang tìm cách củng cố đội ngũ truyền thông của họ.

Tuy nhiên, động thái này được cho là phản ánh khối lượng công việc ngày càng tăng của đội ngũ truyền thông khi cặp đôi tăng cường các dự án kinh doanh độc lập, cũng như sự chú ý to lớn của quốc tế mà họ thu hút được, cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân.

Thành viên mới của nhóm PR làm việc cho Harry và Meghan sẽ bắt đầu làm việc trước khi ra mắt một dự án kinh doanh thương mại "hiện còn là bí ẩn" mà Nữ công tước đã thực hiện trong nhiều tháng. Sáng kiến này, được quảng cáo là thương hiệu về phong cách sống và sức khỏe, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2023, nhưng đã bị trì hoãn do vấn đề phát sinh.

Có nhiều suy đoán rằng đây sẽ là một phiên bản tương tự của Goop, công ty kinh doanh phong cách sống trị giá hàng triệu đô la do ngôi sao Hollywood Gwyneth Paltrow làm chủ, nhưng các trợ lý của Meghan khẳng định không phải như vậy. Họ nói rằng hoạt động kinh doanh này mang tính cá nhân cao và "chân thực như con người cô ấy".

Nếu thành công, nó được cho là có khả năng trở thành hoạt động trọng tâm chính của Nữ công tước trong dài hạn.

Nhà Sussex gần đây đã ra mắt trang web sussex.com.

Trong khi đó, hợp đồng Netflix 5 năm của cặp đôi nhà Sussex sẽ hết hạn vào cuối năm 2025 và việc gia hạn hợp đồng được cho là ngày càng khó xảy ra.

Tuy nhiên, chi nhánh Archewell Productions của họ vẫn có nhiều dự án khác nhau đang được sản xuất, bao gồm cả phim hài lãng mạn và phim tài liệu.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn của Carley Fortune, "Meet Me at the Lake", hiện được cho là đã được giao biên kịch. Netflix từng xác nhận vào tháng trước rằng họ cũng đang thực hiện một loạt phim có sẵn kịch bản. Nhà Sussex phải chịu áp lực phải đảm bảo đạt được mức xếp hạng cao để xứng đáng với thù lao trong hợp đồng trị giá 100 triệu USD.

Ngày 7/3 mới đây, có thông báo rằng Nữ công tước xứ Sussex đã hợp tác với nữ diễn viên Geena Davis để nâng cao nhận thức về cách các bà mẹ được miêu tả trên truyền hình.

Cô cho biết trải nghiệm của cô với tư cách là một diễn viên, một nhà sản xuất và một người mẹ đã "khuếch đại" niềm tin của cô vào việc hỗ trợ các bà mẹ "cả sau ống kính và trước ống kính".

Một nghiên cứu do Quỹ Archewell của cặp đôi tài trợ cho thấy chân dung các bà mẹ trên truyền hình không phải lúc nào cũng phản ánh hiện thực. Nó kết luận rằng cần phải thay đổi để thay đổi thái độ của công chúng.

Nguồn: Telegraph