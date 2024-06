Harry "thất vọng" vì không ai trong gia đình nhận ra sự tương đồng giữa Meghan và Vương phi Diana

Trong cuốn sách "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors" của nhà báo điều tra Tom Bower xuất bản đầu năm nay, nhiều tiết lộ gây chấn động về cặp đôi đã được hé lộ. Một trong số đó là việc Vương tử Harry từng hy vọng các chị gái và bạn thân của Vương phi Diana sẽ nhận ra những nét tương đồng giữa Meghan Markle và mẹ mình. Tuy nhiên, mong muốn ấy đã không thành hiện thực, khiến cho chàng hoàng tử cảm thấy "thất vọng".

Theo Bower, Bá tước Spencer - em trai của Vương phi Diana - đã được đề nghị nói chuyện với cháu trai của mình về mối quan hệ ngày càng gắn bó với Meghan. Cuốn sách cho biết thêm, Bá tước Spencer, Lady Sarah McCorquodale, Baroness Jane Fellowes cùng với người bạn thân Julia Samuel của Diana đều không nhận thấy bất kỳ sự tương đồng nào giữa Meghan và cố Vương phi.

Thậm chí, họ còn cho rằng Meghan có thể sẽ gặp khó khăn trong việc hòa nhập với Hoàng gia Anh. Tác giả Bower viết: "Kể từ sau bài báo trên Vanity Fair khiến vợ chồng nhà Cambridge nghi ngờ Meghan, nữ diễn viên phát hiện ra rằng người hàng xóm ở Cung điện Kensington thậm chí còn ít có thiện cảm với cô ấy hơn".

Ông tiếp tục: "Vào thời điểm đó, Harry đã giới thiệu Meghan với hai chị gái của Diana là Jane và Sarah, và bạn thân nhất của bà là Julia Samuel. Harry cho rằng gia đình và bạn bè của Diana sẽ thấy điểm tương đồng giữa Diana và vợ sắp cưới của anh ấy. Cả hai, anh ấy nói, đều có chung những vấn đề. Anh ấy đã thất vọng. Không ai đồng ý rằng người mẹ dễ bị tổn thương của anh ấy có điểm gì chung với bạn gái của anh ấy. Khó chịu hơn cho anh ấy là họ nghĩ rằng Meghan sẽ không phù hợp với Hoàng gia".

Bá tước Charles Spencer (ngoài cùng bên trái), em trai Vương phi Diana.

Tác giả cho biết thêm: "Sự bất an của họ đã được Charles Spencer, em trai của Diana, lên tiếng. Theo yêu cầu của William, Bá tước Spencer đã can thiệp. Ba lần kết hôn, Bá tước Spencer khuyên cháu trai của mình nên xem xét lại sự vội vàng tiến tới hôn nhân. Lời khuyên của ông đã gây ra một phản ứng gay gắt. 'Điều này sẽ thực sự khó khăn,' Harry sau đó đã suy ngẫm về việc thiết lập vị trí của Meghan trong gia đình".

Bower cũng đề cập đến mối lo ngại về tài chính của Hoàng tử Harry: "Một trong những lo ngại thường xuyên của anh ấy là không đủ tiền nếu họ kết hôn. Mặc dù Harry hàng năm nhận được khoảng 1,5 triệu bảng Anh từ Vua Charles, Meghan đã được khuyên nên tiếp tục diễn xuất để bổ sung thu nhập cho họ. Vào thời điểm đó, Meghan biết từ người đại diện Nick Collins của mình rằng triển vọng diễn xuất của cô ấy có hạn. Omid Scobie, người viết tiểu sử chính thức của cô, đã tóm tắt chính xác lối thoát của cô khỏi Hollywood. 'Cô ấy muốn một sự nghiệp ý nghĩa hơn,' anh viết. 'Cô ấy có thể làm được nhiều việc hơn thế với nền tảng của mình. Sự thất vọng của cô ấy vẫn còn đó. Cô ấy đã đến gần đến mức có thể nắm chắc tương lai của mình, nhưng chưa có gì là chính thức".

Theo Express