Khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Netflix, họ hứa tạo ra những chương trình truyền hình cung cấp thông tin, nhưng cũng mang lại hy vọng thông qua góc nhìn dễ đồng cảm.

Tuy nhiên, ngoại trừ bộ phim tài liệu đầu tiên Harry & Meghan (2022), những dự án sau đó là Heart of Invictus (2023) và Polo (2024) đều không tạo được tiếng vang hay thành công về mặt thương mại. Ngay cả Harry & Meghan thu hút nhiều người xem nhưng không được đánh giá cao về chất lượng. Các chuyên gia cho rằng mọi người chỉ xem nó vì tò mò về gia đình Hoàng gia Anh.

Thất bại của bộ phim tài liệu Polo khiến giấc mơ xây dựng đế chế truyền hình của Harry và Meghan ngày càng xa vời. Ảnh: Getty Images.

Trong gần một năm qua, truyền thông liên tục đưa tin Meghan tự làm chương trình riêng gắn liền với thương hiệu phong cách sống American Riviera Orchard mà Nữ công tước xứ Sussex ra mắt vào tháng 3. Nó được mô tả là chương trình tôn vinh niềm vui bếp núc, làm vườn, giải trí và tình bạn.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào về ngày phát hành của chương trình này. Ngày 16/12, nguồn tin từ Netflix tiết lộ với Mail Online dự án của Meghan có thể không được phát sóng. Ngoài ra, sau thất bại của Polo , gã khổng lồ phát trực tuyến được cho là không có thỏa thuận nào khác với gia đình Sussex.

“Có thể có một số dự án hợp tác riêng lẻ nhưng chỉ thế thôi”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Netflix chưa bình luận gì về thông tin trên. Thế nhưng mọi người đều thấy rõ 2025 là một năm chông chênh đối với cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly.

Thất bại không thể bác bỏ của Polo đặt áp lực lớn lên chương trình nấu ăn của Meghan. Một số người gọi đây là cơ hội cuối cùng để cựu diễn viên cứu vãn hợp đồng béo bở với Netflix. Xét cho cùng, sau khi bị Spotify quay lưng, đây là nguồn tài trợ chính của cô và chồng.

“Đây là vấn đề thành công hay thất bại. Mọi người nói Netflix đã kiệt quệ. Có nhiều việc phải làm với cô ấy nhưng nói thẳng ra là thành quả có vẻ không xứng đáng bỏ công sức”, nguồn tin trong ngành nói.

Trong khi đó, nguồn tin khác tin rằng chương trình của Meghan phải gây được tiếng vang lớn mới có thể thuyết phục được Netflix thay đổi suy nghĩ và lấy lại danh tiếng của nhà Sussex ở Hollywood.

Meghan được cho là đi mua sắm nguyên liệu cho chương trình nấu ăn vào tháng 6. Ảnh: BackGird.

Theo nhiều nguồn tin, chương trình nấu ăn có thể ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2025. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó không nằm trong lịch trình phát sóng của Netflix vào tháng 1. Nếu thông tin trên là đúng, khán giả phải chờ đến ít nhất vào cuối tháng 2, sau sự kiện Invictus Games của Harry ở Whistler, Canada.

Thời gian cũng là vấn đề đáng bận tâm của Harry và Meghan. Hợp đồng mà họ ký với Netflix kết thúc thời hạn 5 năm vào mùa thu 2025 và Ted Sarandos, Tổng giám đốc điều hành của Netflix , muốn thấy kết quả.

Trong kịch bản tốt nhất là chương trình nấu ăn thành công và Netflix gia hạn hợp đồng, nguồn tin ở Hollywood cho biết thỏa thuận mới không có giá trị tới 100 triệu USD như cũ vì cặp đôi không đề xuất được nội dung gì hấp dẫn.

Ngoài các dự án phim tài liệu, nhà Sussex không sản xuất được bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào. Họ chọn Barack và Michelle Obama làm hình mẫu, nhưng những gì công ty Archewell Productions làm được không hề thuyết phục như các tác phẩm do công ty Higher Ground của cựu Tổng thống Mỹ tạo ra. Năm 2023, nhà Obama sở hữu bộ phim ăn khách Leave the World Behind và dự án Rustin được giới phê bình đánh giá cao.

Trước đó, tại sự kiện quảng bá của Netflix ở Hollywood vào tháng 2, Bela Bajaria, giám đốc nội dung Netflix, chia sẻ với The Times vợ chồng Sussex đang thực hiện một vài dự án không có kịch bản (được cho là phim tài liệu) cùng với bộ phim điện ảnh và loạt phim truyền hình.

Chưa có thông tin cụ thể về những dự án trên. Tuy nhiên, bộ phim có thể liên quan kế hoạch chuyển thể tiểu thuyết Meet Me At The Lake mà Harry và Meghan mua bản quyền với hơn 3,8 triệu USD.

Trong khi chưa chắc “đứa con tinh thần” của Meghan được lên sóng, phản hồi từ khán giả không mấy thân thiện: “Không quan trọng khi nào nó có trên Netflix, nó sẽ thất bại thôi”, “Tôi không hiểu tại sao Netflix lại lạc hậu đến vậy. Chúng tôi không quan tâm đến các chương trình do Harry hay Meghan thực hiện. Họ cần tìm một công việc khác”, “Vợ chồng Sussex có một khả năng đáng kinh ngạc là không để lại ấn tượng gì”, “Nhà Sussex thất bại vì không giống như những thành viên hoàng gia thực thụ, họ không có sức hút của một ngôi sao hay khí chất cao quý được bồi đắp từ thể chế tồn tại hàng thế kỷ”, “Khi thông báo chuyển đến California, cô ấy tuyên bố sẽ chỉ làm việc trong các bộ phim hạng A, với các diễn viên, đạo diễn và kịch bản hạng A. Điều kỳ lạ là điều đó không bao giờ xảy ra”...