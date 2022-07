Hari Won trẻ trung bên bạn thân Trấn Thành trong họp báo

Chiều 25/7, đạo diễn Quang Huy đã chính thức công bố giới thiệu chương trình truyền hình thực tế Vote For Five - một cuộc thi âm nhạc nhằm tìm kiếm 5 nam ca sĩ trẻ tài năng, trong độ tuổi từ 18 - 28 trên khắp Việt Nam, để thành lập một nhóm nhạc thần tượng nam. Format show sống còn đã không còn xa lạ trên thế giới, đặc biệt là với những người hâm mộ Kpop, tuy nhiên, tại Việt Nam, Vote For Five trở thành show sống còn đầu tiên được tổ chức.

Trong chương trình này, các thí sinh phải sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu, tận dụng năng lực của mình và liên tục học hỏi để "loại bỏ" các đối thủ, chinh phục khán giả. Và các khán giả chính là những người quan trọng nhất nắm trong tay quyền "sinh sát" tất cả thí sinh tại Vote For Five, bình chọn để tạo nên đội hình boy group hoàn chỉnh.

Bộ 3 Mentors, 2 Host, giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền và đạo diễn Quang Huy.

Như đã hé lộ từ trước, bộ 3 Mentors chính thức của Vote For Five chính là: Đông Nhi, Trúc Nhân, Isaac. Các Mentors sẽ đóng vai trò quan trọng, chỉ dẫn và định hướng cho thí sinh ở các vòng thi đấu, giúp thí sinh trở thành một idol thực thụ. Trong sự kiện họp báo, cả 3 Mentor lần lượt đã chia sẻ nhiều quan điểm để giúp các thí sinh phát triển và đưa họ đến gần với khán giả hơn.

Ngoài ra công chúng cũng chú ý đến bộ đôi Host (MC) của chương trình là Trịnh Thăng Bình và Hari Won. "Khi nghe Trịnh Thăng Bình sẽ làm chung, tôi kiểu: 'Thôi chết rồi, không ổn rồi'. 2 chị em quen biết nhau hơn 10 năm, cứ gặp nhau là như chó với mèo không thể nói chuyện nhẹ nhàng được" - Hari Won vui vè chia sẻ. Buổi gặp gỡ với báo chí chiều 25/7 cũng là sự kiện đầu tiên bà xã Trấn Thành xuất hiện trước công chúng sau nhiều tin đồn 2 vợ chồng đã ly hôn thời gian gần đây. Cô diện trang phục trẻ trung và cười nói liên tục trong suốt sự kiện.

Hari Won với vẻ ngoài trẻ trung.

Bà xã Trấn Thành cho biết cô có thể "quăng miếng" vui vẻ nhưng để làm một MC chính, bản thân tự thấy cần phải cố gắng thêm.





Trịnh Thăng Bình chia sẻ ban đầu một mình anh phải chống lại 4 người (Hari Won và 3 mentor) nhưng sau đó, ekip sản xuất mời thêm 5 khách mời nữa. Những tưởng sẽ có đồng minh nhưng rốt cuộc, một mình anh chống lại 9 người.

Được biết đến là người từng dẫn dắt 2 nhóm nhạc Uni5 và LipB đạt được vài thành công thời gian qua, Đông Nhi hy vọng mình sẽ mang đến cho các thí sinh sự tự tin, "lì lợm" để tiếp tục thể hiện bản thân. Cô cũng nhắc đến chuyện 3 Mentors của "Vote For Five" cũng từng thất bại ở các cuộc thi để động viên những thí sinh tham gia chương trình.

Cô cho biết thêm đã gặp nhiều người quen ở cuộc thi này, họ từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội cho bản thân khiến cô rất vui.

Cũng như Đông Nhi, Isaac từng tham gia nhiều chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc và cũng từng thất bại ở các cuộc thi đó trước khi thành công như hiện tại.

Nam ca sĩ sẽ cố gắng truyền đạt hết tất cả kinh nghiệm trong suốt thời gian qua cho các bạn trẻ để thực sự chinh phục khán giả.

Trúc Nhân chia sẻ anh rất vinh hạnh khi tham gia "Vote For Five", trong chương trình này anh luôn "đấu khẩu" với 2 Mentor và 2 Host.

Đông Nhi - Isaac - Trúc Nhân sẽ đánh giá phần thi của các thí sinh cũng như đưa ra lời khuyên để các bạn hoàn thiện kỹ năng của mình.

