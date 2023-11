Háo hức với Lễ hội âm nhạc trường học có sự góp mặt của Rhyder và Khải

Chương trình giao lưu, trải nghiệm và giáo dục nghệ thuật Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo do trường Liên cấp Song ngữ SenTia tổ chức lần thứ tư sẽ chính thức quay trở lại với chủ đề “All we need is love”. Chương trình được tổ chức từ 09h00 - 20h30, 25/11/2023 tại trường SenTia, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Gió Đầu Mùa là chuỗi sự kiện thường niên nhằm mang đến các cơ hội giao lưu và trải nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, cùng với mục tiêu đưa nghệ thuật vào môi trường giáo dục, tạo ra một không gian sáng tạo cho những người yêu thích và thực hành nghệ thuật, là nơi giao thoa của những nghệ sĩ thực thụ và những tâm hồn tươi trẻ.

Với thành công của 3 mùa trước, Gió Đầu Mùa lần thứ tư hứa hẹn tiếp tục trở thành một không gian trải nghiệm nghệ thuật đa dạng đối với cộng đồng. Chủ đề lần thứ tư được lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc huyền thoại, The Beatles. Tình yêu thương và lòng bao dung dẫn lối sẽ giúp chúng ta có một cuộc đời nhiều ý nghĩa, bởi trước hết mỗi người đều học sống, đối diện với tận sâu cảm xúc bên trong mình. Dù có đi qua mỗi “cơn bão” thì dư vị ngọt ngào để lại vẫn là tình yêu thương.





Được biết, Lễ hội âm nhạc Gió Đầu Mùa sẽ được mở màn bằng Lễ Trao giải cuộc thi SenTia Music Festival (vòng chung kết được tổ chức vào 12/11/2023) để tìm ra những gương mặt xuất sắc ở hai hạng mục là Ban nhạc và Tài năng. Cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài của các bạn học sinh đam mê nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội mà còn mở ra một sân chơi mới để các tài năng âm nhạc có thể tỏa sáng trên sân khấu chính của Gió Đầu Mùa.

Trong phần thứ hai của Lễ hội âm nhạc, khán giả sẽ được chìm đắm trong một bữa tiệc đa sắc màu với những cá tính âm nhạc đang tạo xu hướng trong giới trẻ hiện nay như Rhyder, Khải. Tiếp nối xu hướng phát triển các ban nhạc trong học đường, sân khấu Gió Đầu Mùa năm nay tiếp tục chào đón nhiều ban nhạc, nhóm nhảy học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội tới giao lưu và biểu diễn như Mềm Band, The Young Band, Trần Phú Dance, Big Toe Crew, TLU Guitar Club.

Rhyder và Khải góp mặt trong chương trình.

Nhắc đến âm nhạc của trường SenTia, khán giả của Gió Đầu Mùa chắc hẳn sẽ không thể quên những khoảnh khắc ấn tượng trong màn biểu diễn Hợp xướng qua từng năm. Lần thứ tư này, “đặc sản” ấy vẫn được dùng để chiêu đãi khách đến chơi nhà, qua sự kết hợp của hơn 350 hợp xướng viên là học sinh SenTia.

Bên cạnh Lễ hội âm nhạc, khán giả của Gió Đầu Mùa còn được trải nghiệm đa dạng các không gian nghệ thuật như workshop Ngẫu hứng trên piano cùng Tiến sĩ Vũ Tú Cầu, các workshop làm đồ thủ công mỹ nghệ cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân của các thương hiệu nổi tiếng trong nước.

Flea market độc đáo cũng sẽ được mở trong toàn bộ khung giờ diễn ra sự kiện để chào đón các tín đồ yêu thích nghệ thuật có thể ghé thăm và mua sắm các sản phẩm chất lượng từ đồ handmade, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm thiên nhiên...

Điểm thêm trong không gian mang đầy tính nghệ thuật của ngôi trường Trưởng thành Hạnh phúc sẽ là khu trưng bày và biểu diễn bộ sự tập thời trang của hai nhà thiết kế trẻ của SenTia (Hai học sinh lớp 10 và 11 đang theo học chuyên ban Nghệ thuật).

Khi tiết trời sang đông, một điều không thể thiếu để tạo nên sự trọn vẹn của sự kiện Gió Đầu Mùa lần thứ tư chính là hội chợ ẩm thực với các món ăn, thức uống hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi.