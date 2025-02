Những người trong cung điện tiết lộ rằng Meghan Markle "mong đợi một tỷ phú" nhưng lại "lấy một triệu phú" là Vương tử Harry. Theo các nguồn tin hoàng gia, Nữ công tước xứ Sussex đã kỳ vọng cuộc sống hoàng gia sẽ là "những tòa lâu đài, những buổi dạ vũ lấp lánh và khối tài sản vô hạn". Không chỉ vậy, có thông tin cho rằng ngay sau khi gặp Vương tử Harry, Meghan nhận ra cô cần phải "đánh giá lại những giả định mà cô đã đưa ra" về Hoàng gia.

Kỳ vọng hão huyền và hiện thực nghiệt ngã về cuộc sống hoàng gia

Trong cuốn sách mới nhất của Tom Quinn, Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants , sẽ được xuất bản vào ngày 18 tháng 2, nhà bình luận hoàng gia này đã tiết lộ tất cả về "quan điểm điển hình của người Mỹ về Hoàng gia Anh trước khi Meghan gia nhập". Theo báo cáo trên The Times, Tom Quinn cho biết: "Meghan Markle có một cái nhìn điển hình của người Mỹ về Hoàng gia Anh trước khi cô ấy gia nhập - đối với cô ấy, cuộc sống là tất cả về những tòa lâu đài, những buổi dạ vũ lấp lánh, sự giàu có và thoải mái vô hạn". "Như một nhân viên hoàng gia đã nói, 'Cô ấy mong đợi một tỷ phú nhưng lại lấy một triệu phú'".

Vì Meghan xuất thân từ nước Mỹ, Tom Quinn cho rằng những giả định của cô là "hoàn toàn dễ hiểu". Tom, người đã nói chuyện với nhiều nhân viên hoàng gia, chia sẻ rằng khi Meghan phát hiện ra Vương tử Harry có tài sản khoảng 20 triệu bảng Anh, cô nhận ra mình "cần phải đánh giá lại những giả định khác mà cô đã đưa ra về gia đình mới lạ lùng này". Và theo các nguồn tin, dường như Vương tử Harry (40 tuổi) đã dành rất ít thời gian để giải thích chính xác gia đình anh "đòi hỏi" như thế nào. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Meghan "thực sự không thích hệ thống phân cấp", một thành viên trong đội ngũ cũ của cô cho biết. Người trong cuộc ở cung điện nói: "Nhiều quy tắc dường như khá vô nghĩa và chỉ tồn tại để bảo vệ địa vị tương đối của mỗi thành viên hoàng gia cấp cao".

Một trong những cựu nhân viên của Meghan nhớ lại sự khó xử và vui nhộn của những cuộc gặp gỡ ban đầu với nữ công tước mới tại Cung điện Kensington. Nguồn tin chia sẻ: "Thật phi thường vì cô ấy rất tự tin đến mức bạn có thể thấy cô ấy muốn điều hành cuộc họp hơn là tìm hiểu về Hoàng gia Anh thông qua cuộc họp. “Meghan Markle có một cái nhìn điển hình của người Mỹ về Hoàng gia Anh trước khi cô ấy gia nhập - đối với cô ấy, cuộc sống là tất cả về những tòa lâu đài, những buổi dạ vũ lấp lánh, sự giàu có và thoải mái vô hạn” , theo Tom Quinn. "Tôi nghĩ đây là điển hình của những gì đã xảy ra trong suốt thời gian cô ấy ở Cung điện Kensington và sau đó là Windsor. Cô ấy là một người rất tin vào việc nắm lấy cơ hội - ngoại trừ việc Hoàng gia Anh không phải là một công ty".

Meghan chắc chắn cũng cảm thấy bị ràng buộc bởi nghi thức, như một cựu nhân viên của Cung điện Kensington đã tuyên bố: "Meghan hoàn toàn ghét việc khi cô ấy ở Nottingham Cottage, cô ấy phải đồng ý trước thời gian cô ấy có thể rời đi cho một cuộc hẹn hoặc một sự kiện và cô ấy phải đảm bảo rằng cô ấy không rời đi cùng lúc, hoặc xung đột theo bất kỳ cách nào, với một thành viên hoàng gia cấp cao hơn rời khỏi cung điện" .

Tại sao Vương tử Harry và Meghan Markle từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia?

Vương tử Harry luôn muốn rời khỏi Hoàng gia và hậu quả sẽ còn kéo dài trong nhiều năm, một chuyên gia tuyên bố. Công tước xứ Sussex đã sống ở California với vợ Meghan Markle kể từ năm 2020 sau khi họ đột ngột từ bỏ công việc hoàng gia và chuyển đến sống ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Katie Nicholl, phóng viên hoàng gia của Vanity Fair, nói với chương trình Royal Exclusive của The Sun rằng Megxit không phải là điều ngạc nhiên đối với cô. Phát biểu với Biên tập viên Hoàng gia của The Sun, Matt Wilkinson, nhà bình luận giải thích: "Bất cứ ai biết Harry đều biết anh ấy luôn muốn tìm cách rời khỏi Hoàng gia. Anh ấy đã nhiều lần nói công khai rằng anh ấy ước mình chưa bao giờ sinh ra là một hoàng tử. Tôi nghĩ bây giờ anh ấy thực sự đang sống cuộc sống mà anh ấy muốn. Thật rất, rất buồn khi mọi chuyện đã diễn ra theo cách này".

Trong một tuyên bố được đưa ra trên tài khoản Instagram của nhà Sussex khi họ từ chức vào năm 2020, cặp đôi đã viết: "Sau nhiều tháng suy nghĩ và thảo luận nội bộ, chúng tôi đã chọn thực hiện một sự chuyển đổi trong năm nay để bắt đầu tạo ra một vai trò mới tiến bộ trong tổ chức này. Chúng tôi dự định từ bỏ vai trò là thành viên 'cấp cao' của Hoàng gia và làm việc để trở nên độc lập về tài chính, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Nữ vương. Chính nhờ sự khuyến khích của các bạn, đặc biệt là trong vài năm qua, mà chúng tôi cảm thấy sẵn sàng để thực hiện sự điều chỉnh này. Giờ đây, chúng tôi dự định cân bằng thời gian của mình giữa Vương quốc Anh và Bắc Mỹ, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nữ vương, Khối thịnh vượng chung và các tổ chức bảo trợ của chúng tôi. Sự cân bằng địa lý này sẽ cho phép chúng tôi nuôi dạy con trai mình với sự trân trọng đối với truyền thống hoàng gia mà con được sinh ra, đồng thời cũng cung cấp cho gia đình chúng tôi không gian để tập trung vào chương tiếp theo, bao gồm cả việc ra mắt tổ chức từ thiện mới của chúng tôi".

Không chỉ vậy, một vấn đề khác đối với Meghan là những người hầu - mặc dù cô ấy thích được nhân viên phục vụ mọi thứ, nhưng đồng thời, cô ấy cũng ghét điều đó. Một cựu nhân viên thừa nhận: "Hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, Meghan không phải lúc nào cũng hòa hợp với nhân viên của mình - cô ấy chỉ không quen với điều đó như Harry." Cựu nhân viên nhận ra rằng có lúc Meghan sẽ "thực sự thân thiện, có lẽ là quá thân thiện" và cố gắng kết bạn với nhân viên, trong khi lúc khác, cô ấy sẽ "bực mình vì họ không phản hồi ngay lập tức mọi lúc trong ngày và đêm". Mặc dù các nguồn tin cho rằng "đúng là biệt danh của cô ấy trong một thời gian là Nữ công tước khó chiều", họ thừa nhận rằng cô ấy "có thể khó chiều vì cô ấy thấy cuộc sống khó khăn - cố gắng cảm nhận theo cách của mình và tìm ra những điều phức tạp của một hệ thống giống như mê cung".

