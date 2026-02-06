Ngày 5/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh trong vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai .

Theo nội dung Thư khen, Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo, ngày 19/1, 2 đối tượng sử dụng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, tỉnh Gia Lai gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Nhân dân.

Hình ảnh 2 tên cướp ngân hàng ở Gia lai.

Mặc dù thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng hạn chế, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và đối phó với Cơ quan điều tra của 2 tên này rất tinh vi nhưng với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, ngày 5/2, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 kẻ gây án, thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, kết quả điều tra, bắt giữ 2 đối tượng gây án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong sự bình yên và hạnh phúc.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật", Đại tướng Lương Tam Quang nêu trong Thư khen.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1/2026, tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Gia Lai, hai người đàn ông mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, lái mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter lao vào phòng giao dịch Trà Bá. Họ mang theo túi xách màu xanh, tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục để khống chế nhân viên.

Sự việc khiến các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi lấy đi 1,8 tỷ, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Theo camera ghi lại, hai người đàn ông cầm vật nghi súng ngắn, hô to: “Đứng yên không tao bắn”. Một người mang ba lô, mở từng hộc tủ lấy tiền ném ra sảnh để đồng bọn nhặt bỏ vào túi. Quá trình cướp diễn ra trong vòng 2 phút.

02 đối tượng cướp trên đường tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai xác định hai nghi phạm là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, một đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung, mang trang phục và đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế xe công nghệ, sử dụng xe máy Yamaha Exciter màu vàng-đen mang biển số giả. .

Đến ngày 25/1/2026, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nghi là phương tiện gây án đã bị đối tượng chôn giấu dưới một hố sâu khoảng 1 m, cách hiện trường khoảng 5 km, phần trên được che phủ bằng bạt. Gần đó còn có dấu vết đốt cháy quần áo và trang bị có thể dùng lúc gây án.

Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn.

Ngay sau đó ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan đến người nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường cho lực lượng công an hoặc thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo vệ bí mật tuyệt đối.

Nhất là về các đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục, thông tin liên quan đến việc đào hố chôn giấu chiếc xe hoặc tấm ván gỗ mà các nghi can dùng để che giấu phương tiện, cung cấp ngay cho cơ quan công an, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.