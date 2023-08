Hành trình trao đi yêu thương của Bảo Minh

Thưa anh, được biết Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh là công ty chuyên sản xuất bánh kẹo truyền thống vì vậy tại sao doanh nghiệp lại quyết định lựa chọn tổ chức chuỗi hoạt động "Hành trình yêu thương"?



Công ty C ổ ph ầ n Bánh m ứ t k ẹ o B ả o Minh được chính thức thành lập vào năm 2006 mang trên mình sứ mệnh lưu giữ và phát huy tinh hoa ẩm thực truyền thống Việt. Bảo Minh luôn chú trọng phát triển những hoạt động cộng đồng để tôn vinh, giữ gìn tinh hoa ẩm thực Việt, đồng thời là tỏa tới cộng động những giá trị độc đáo của các sản phẩm bánh kẹo truyền thống.

Bên cạnh đó, Bảo Minh vẫn luôn ý thức được rằng doanh nghiệp luôn đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Vì vậy Ban truyền thông của công ty sau khi nhận được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo đã phối hợp với các khối, phòng, ban bộ phận để thực hiện chuỗi hoạt động "Hành trình yêu thương"

"Hành trình yêu thương" một cái tên hết sức ý nghĩa. Anh có thể chia sẻ thêm lý do tại sao doanh nghiệp lại lựa chọn tên gọi này?

Lý do Bảo Minh lựa chọn tên này vì là đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện riêng lẻ, không phải chỉ trao đi yêu thương chỉ một lần mà "Hành trình yêu thương" nó sẽ mang hai ý nghĩa. Đầu tiên nó hành trình sẽ đi xuyên suốt đến nhiều nơi trên cả nước để giúp đỡ, san sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn, vất vả. Thứ hai công ty rất muốn chia sẻ sự yêu thương đến cho mọi người, không phải chỉ trao đi những món quà mà chúng tôi còn muốn trao đi cả tình cảm yêu thương đến cho các bạn nhỏ.

Để thực hiện được chuỗi "Hành trình yêu thương" chắc hẳn Ban Truyền thông nói riêng và Bảo Minh nói chung cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Mong anh có thể một chút về khó khăn gặp phải khi tổ chức hoạt động?



Thực ra người Bảo Minh luôn có văn hóa đó là biết ơn và yêu thương lẫn nhau nên quá trình tổ chức cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Các khối phòng ban, bộ phận đều cùng giúp đỡ nhau trong việc chuẩn bị và tổ chức chương trình. Ví dụ như cần phải mua đèn học, đồ dùng học tập,… bộ phận mua hàng sẽ liên hệ với những đơn vị uy tín để lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý. Hay như trong quá trình chuẩn bị đóng gói, vận chuyển hàng hóa lên xe tải thì giữa tiết trời hơn 40 độ C của Hà Nội các bạn nhân viên của phòng Kinh doanh, Kế toán, Hành chính cũng đều không ngại nóng ra hỗ trợ. Vì vậy quá trình chuẩn bị tổ chức gần như không gặp khó khăn.

Là công ty chuyên sản xuất bánh kẹo tại sao công ty mình không lựa chọn chính những sản phẩm mình làm ra để tăng độ phủ sóng cho doanh nghiệp?



Với mong muốn là có thể san sẻ giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh vì vậy doanh nghiệp không quá đặt cao thương hiệu hay độ phủ sóng của công ty trong chuỗi hoạt động lần này mà điều công ty muốn hướng tới đó là tính thiết thực của quà tặng.

Những món quà Bảo Minh gửi tặng cho các bé đều là những đồ dùng học tập, sách vở, đèn học đây đều là đồ dùng thiết thực cần phải chuẩn bị mỗi dịp năm học mới. Công ty cũng mong rằng những món quà nhỏ này sẽ giúp các bé có hành trang vững chắc để bắt đầu một năm học mới.



Nhận thấy rằng các hoạt động đầu tiên của "Hành trình yêu thương" là các bạn nhỏ, anh có thể chia sẻ thêm về đối tượng mà doanh nghiệp hướng tới để giúp đỡ?



Đối tượng mà công ty muốn giúp đỡ không phải chỉ là các bạn nhỏ, mà công ty muốn giúp đỡ tất cả những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên trong các hoạt động đầu tiên doanh nghiệp lựa chọn gửi tặng quà cho các bạn nhỏ bởi vì hiện tại năm học mới đang đến rất gần, vì vậy Bảo Minh muốn giúp các em có thêm động lực để cố gắng trong học tập từ đó có thể giúp bản thân và gia đình vươn lên trong cuộc sống hay đơn giản chỉ là thoát khỏi cái nghèo để có cuộc sống tốt hơn.

Bên cạnh đó, tùy vào từng thời gian khác nhau, Bảo Minh cũng sẽ lựa chọn đối tượng khác nhau cho các hoạt động để làm sao doanh nghiệp có thể giúp đỡ được nhiều nhất những hoàn cảnh còn khó khăn.

Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức ý nghĩa của anh. Mong rằng trong tương lai "Hành trình yêu thương" của công ty sẽ đến thêm giúp đỡ thêm được nhiều mảnh đời còn khó khăn vất vả trên mọi miền đất nước.

