Hành trình trải nghiệm tinh hoa văn hóa trà Việt đầy mới mẻ, ấn tượng

Trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình "Không gian thưởng trà" tại các khách sạn cao cấp trên địa bàn, từ ngày 22/9 đến ngày 24/9, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sandals tổ chức đoàn famtrip với gần 40 thành viên là đại diện các khách sạn 4-5 sao, doanh nghiệp lữ hành cùng cơ quan báo chí đến trải nghiệm hệ sinh thái "Đôi Dép" tại tỉnh Lâm Đồng.



Ngay trong ngày đầu tiên, đoàn Famtrip đã có cơ hội tìm hiểu về thổ nhưỡng và quy trình canh tác tại đồi chè Hương Sa. Các thành viên được trực tiếp trải nghiệm hái những lá trà non giữa không gian đồi chè xanh mướt, mát lành.

Trải nghiệm này giúp khách mời cảm nhận rõ hơn sự gắn kết hài hòa giữa thiên nhiên – đất đai – con người, yếu tố làm nên hương vị trà Việt đặc trưng.

Một trong những trải nghiệm đặc sắc nhất của chuyến đi là việc du khách được tham quan "Nhà máy trà 1927" – nhà máy trà cổ nhất Việt Nam. Tại đây, đoàn được tìm hiểu chi tiết về quy trình chế biến trà: từ khâu làm héo, vò, lên men, sấy khô cho đến khi tạo nên những cánh trà đạt chuẩn chất lượng.

Chứng kiến tận mắt "hành trình của lá trà", một câu chuyện giá trị đã được kể lại sinh động bằng các thông tin về lịch sử lẫn các hình ảnh thực chứng - đặc biệt là được hướng dẫn cách "thẩm" hàng loạt loại trà đặc sản - nhiều người từ chỗ xem trà như một thức uống thông thường đã cảm nhật được cái hồn và tinh hoa của trà Việt.

Ngoài ra, đoàn cũng được tham quan các ngọn thác hùng vĩ và sân golf Đà Lạt - sân golf đầu tiên của Việt Nam - tạo nên không gian gặp gỡ, kết nối giữa các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở y tế và đơn vị sản xuất.

Trong hầu hết các không gian trải nghiệm, các thành viên đoàn Famtrip đều được thưởng thức những tách trà đặc sắc cả về "hương" và "vị".

Ông Phạm Công Tuấn Hạ, trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Thương hiệu Đôi Dép – Công ty Cổ phần Sandals, cho biết nơi này không chỉ là điểm đến trải nghiệm trà, mà còn là nơi hội tụ tinh hoa của quy trình sản xuất và văn hóa thưởng trà Việt. Công ty mong muốn kết nối, đưa những sản phẩm trà chất lượng cao và "quốc ẩm" của Việt Nam đến gần hơn với du khách.

"Chúng tôi có thể xem là đơn vị đầu tiên phổ cập văn hóa và kiến thức trà cho toàn thể đội ngũ nhân viên, để mấy ngàn con người ai cũng có thể kể câu chuyện về trà. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những quan điểm, triết lý và tinh hoa trà Việt, định vị không gian vật lý và không gian tâm tưởng cho khách hàng về một tách trà ngon.

Khi trà Việt được nâng tầm và gắn liền với dịch vụ du lịch cao cấp, chúng ta cùng nhau tạo ra trải nghiệm khác biệt, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam ra thế giới", ông Hạ nói.

Bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú Du lịch, Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ, hoạt động Famtrip lần này không chỉ dừng lại ở khảo sát điểm đến, mà còn là bước đi chiến lược nhằm kết nối các doanh nghiệp dịch vụ đạt chuẩn, lưu trú, lữ hành để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch gắn với trà Việt. Từ đó, tạo nên trải nghiệm mang dấu ấn riêng cho du khách.

Cụ thể, trà trở thành nghi thức đón tiếp đặc trưng, giúp du khách cảm nhận sự hiếu khách ngay từ giây phút đầu tiên.

Kế đến, không gian thưởng trà được thiết kế tinh tế, mang đến cho du khách khoảng lặng thư giãn và nâng cao giá trị trải nghiệm.

Khi văn hóa trà Việt được lan tỏa sâu rộng sẽ làm phong phú sản phẩm du lịch và đồng thời giúp gia tăng sức hút của TP.HCM trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

"Việc kết hợp trà Việt vào không gian lưu trú còn góp phần lan tỏa hình ảnh TP.HCM là điểm đến văn hóa, thân thiện và đẳng cấp", đại diện Sở Du lịch TP.HCM nói.