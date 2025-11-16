Từ "2.000đ biến thành 196 tỷ" đến "chàng shipper" phục dựng 8.000 ảnh liệt sĩ: Hành trình ấn tượng tại Human Act Prize 2025

Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025 với chủ đề "Kiên trì phụng sự" đã diễn ra trọn vẹn hôm 15/11, tại hội trường B1 của Báo Nhân Dân, Hà Nội.

Trong buổi làm việc kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, đại diện mỗi dự án đã trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo. Tại đây, nhiều dự án ý nghĩa, những câu chuyện cảm xúc đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Ban Giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất – Human Act Prize 2025 tại lễ trao giải diễn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.

Hội đồng Giám khảo năm nay quy tụ 11 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế, gồm đại diện các Bộ, Ban, Ngành, chuyên gia phát triển bền vững, nhà báo, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo các tổ chức lớn, như ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp; giáo sư Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển (CERED); bà Anjanette Saguisag - Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị UNICEF, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; ca sĩ Hồ Ngọc Hà...

Ông Lê Quốc Minh

Mỗi dự án được thuyết trình trong Vòng Chung khảo năm nay là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

NSND Xuân Bắc.

Ấn tượng từ những dự án kiên trì phụng sự và sáng tạo

Ở hạng mục Dự án Triển vọng, "Dự án sức mạnh 2000" đã gây ấn tượng với ban giám khảo về tên gọi. Khởi đầu là nhóm các bạn trẻ hoạt động từ năm 2012 mang thông điệp "Tiền lẻ mỗi ngày - xây nghìn trường mới" kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng chỉ từ 2000 đồng với mục tiêu xóa trường tạm, nhà tạm dột nát trên cả nước.

Đại diện dự án "Dự án Sức mạnh 2000".

"Dự án Sức mạnh 2000" đã tạo ra những giá trị to lớn và có ý nghĩa sâu sắc cho trẻ em vùng cao. Những công trình được xây nên không chỉ tạo nên sự thay đổi về hạ tầng mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, thầy cô giáo và người dân tại địa phương. Đến nay, dự án đã hoàn thành được 782 công trình, với 445 điểm trường, giúp 33.784 trẻ em vùng cao, với tổng số tiền kêu gọi lên đến 196 tỷ đồng.

"Tô màu ký ức – Phục dựng ảnh Skyline" là dự án nằm trong hạng mục Dự án Truyền cảm hứng do Khuất Văn Hoàng và các cộng sự khởi xướng từ tháng 4/2021, gây ấn tượng trong khán phòng về tinh thần người trẻ, nhiệt huyết, cống hiến và nhớ về cội nguồn lịch sử.

Với mục tiêu phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng, nhóm bạn trẻ đã tiên phong ứng dụng AI và công nghệ xử lý ảnh hiện đại để hồi sinh hàng nghìn bức ảnh cũ kỹ, giúp tái hiện chân dung, cảm xúc và ký ức lịch sử vốn đang dần mai một. Các thành viên trong nhóm đều là những người trẻ làm nhiều công việc khác nhau, từ sinh viên, shipper, lái xe tải, nhưng suốt 4 năm qua đã phục dựng trên 8.000 bức ảnh, tổ chức gần 30 chương trình tri ân và thu hút hàng trăm triệu lượt quan tâm trên mạng xã hội.

Cũng trong hạng mục Dự án Truyền cảm hứng, "Mái ấm gia đình Việt" được đánh giá là một "case study" đặc biệt khi gắn kết hành trình nhân văn trong vai trò là một gameshow truyền hình, mang đến một chương trình vì cộng đồng sâu sắc, thực tế, sáng tạo và có độ lan tỏa rất lớn. Hơn ba năm ra đời, chương trình đã đi qua 26/34 tỉnh thành, hỗ trợ gần 500 gia đình vượt qua nghịch cảnh, trao đi 52 tỷ đồng và giúp hơn 1.000 em nhỏ tiếp tục đến trường.

Thông qua gameshow, các em được hỗ trợ tài chính cho học tập, sinh hoạt; trường hợp đặc biệt còn được tài trợ xây sửa nhà cửa. Sau phát sóng, hành trình được nối dài nhờ sự chung tay của mạnh thường quân, nghệ sĩ và khán giả.

Cũng hướng đến những em nhỏ khó khăn, Trường Hy Vọng của FPT là dự án mang đậm tinh thần kiên trì phụng sự nhận được nhiều sự quan tâm trong hạng mục Dự án Kịp thời.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hàng nghìn trẻ em Việt Nam rơi vào cảnh mất cha mẹ hoặc người giám hộ, đối mặt với nguy cơ thất học và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, Trường Hy Vọng ra đời, trở thành dự án giáo dục nhân văn hướng đến trẻ em mồ côi sau đại dịch.

Không chỉ hỗ trợ các em vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, Trường Hy Vọng còn nhằm kiến tạo một môi trường học tập và nuôi dưỡng toàn diện, miễn phí cho các em từ lớp 1 đến lớp 12, cũng như tạo điều kiện tiếp tục học lên các bậc đại học, cao đẳng và nghề trong hệ thống đào tạo của FPT. Ra đời giữa thời điểm đất nước gồng mình vượt qua đại dịch, Trường Hy Vọng trở thành một ví dụ điển hình cho tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt.

Hạng mục Dự án bền vững có một cái tên đặc biệt góp mặt là Dự án "Chương trình Cứu hộ và Bảo tồn Tê tê" của Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam. Dự án đã triển khai suốt 11 năm qua, cứu hộ 1.782 cá thể, tái thả thành công 1.135 cá thể với tỷ lệ phục hồi kỷ lục trên 80%.

"Hành trình Gen kết nối - Tìm lại tên liệt sĩ" trong hạng mục Ý tưởng vì cộng đồng là sáng kiến của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an phối hợp GeneStory nhằm xác định danh tính khoảng 500.000 hài cốt liệt sĩ chưa được nhận diện. Dự án ứng dụng đối sánh ADN trên quy mô quốc gia, mở ra phương thức tìm kiếm khoa học và nhân văn hơn so với cách làm dựa vào ký ức, hồ sơ rời rạc trước đây.

Ra đời vào năm 2011, Quỹ học bổng VietSeeds đã giúp những bạn trẻ xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực và khát vọng có cơ hội đổi đời. Sự hỗ trợ này không chỉ là tài chính dài hạn, mà còn là việc cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng, cố vấn 1-1 cùng các mentor và khuyến khích sinh viên tham gia các dự án cộng đồng.

Với mục đích và ý nghĩa nhân văn, nhà báo Lê Quốc Minh đã nhận làm cố vấn đồng hành cùng chương trình.

Tiên phong vì môi trường, vì con người

"Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy" là dự án trình bày tại hạng mục Sản phẩm/Dịch vụ vì môi trường. Đây là doanh nghiệp tiên phong áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy, bắt đầu hoạt động từ năm 2010 với mục tiêu biến rác thải giấy thành nguồn tài nguyên.

Doanh nghiệp vận hành hàng trăm điểm thu gom, tạo sinh kế cho hàng nghìn lao động và tái chế gần 200.000 tấn giấy mỗi năm, giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm rác chôn lấp và giảm phát thải CO₂. Công nghệ xử lý hiện đại giúp 50% nước được tuần hoàn, 95% chất thải rắn được tái chế, một phần dùng làm gạch không nung hoặc nhiên liệu thay than đá.

Ở hạng mục Sản phẩm/Dịch vụ vì con người, hơn 10 năm qua, Trạng Nguyên Education đã kiên định với sứ mệnh "Cõng công nghệ về làng-Gieo chữ khai trí", mang tri thức đến hàng triệu học sinh, đặc biệt những vùng khó khăn, bằng công nghệ, học liệu số hiện đại và tình yêu với giáo dục.

Góp mặt trong Hội đồng Giám khảo, sau khi nghe các đại diện dự án thuyết trình, phản biện và đối thoại, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã quyết định tặng 200 triệu đồng cho dự án "Thắp lên một que diêm" và 300 triệu đồng cho dự án "Tình người trong cơn sóng".

Dự án "Tình người trong cơn sóng" được triển khai từ tháng 10/2020 và duy trì liên tục đến nay, với phạm vi hoạt động trải dài từ các tỉnh miền Trung tới miền Bắc. Đây là mô hình cứu hộ – cứu nạn đường thủy hoàn toàn miễn phí, đồng thời tham gia hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và tìm kiếm người mất tích.

Dự án "Thắp lên một que diêm" do Nhà báo Hoàng Trường Giang công tác tại Báo Quân đội nhân dân – khởi xướng trong suốt gần hai thập kỷ qua đã xây dựng 36 công trình thiết yếu như điểm trường, nhà nội trú, thư viện, nhà ăn, công trình nước sạch, hệ thống điện mặt trời tại các thôn bản khó khăn trên khắp cả nước.

Trước đó, khi Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm vòng sơ loại, các dự án lọt vào Vòng chung kết đã mang lại những cảm xúc đặc biệt. Năm nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, các giám khảo có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, phân tích và so sánh từng dự án một cách toàn diện. Chính vì vậy, việc lựa chọn ra những dự án thật sự vượt trội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Chúng tôi nỗ lực tìm ra những dự án có đóng góp lớn nhất cho cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng: những dự án không đoạt giải không đồng nghĩa với việc chúng kém giá trị. Trong khuôn khổ giải thưởng, đôi khi sự khác biệt rất nhỏ cũng có thể tạo nên thứ hạng. Chúng tôi kỳ vọng các giám khảo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của mùa giải trước: Minh bạch, công bằng và thận trọng; để mỗi điểm số phản ánh đúng nỗ lực của dự án và giúp tôn vinh những sáng kiến xứng đáng nhất" - ông Lê Quốc Minh chia sẻ.