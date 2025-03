Vừa qua, Công an TP HCM đã bắt giữ Dương Thảo Ngân (SN 2007, biệt danh Ngân "mun", quê Bình Định), Vòng Thế Kiệt (SN 2001) cùng 56 người khác để điều tra nhiều hành vi liên quan đến ma túy.

Đường dây này do Phúc và Ngân cầm đầu, mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Các cơ quan chức năng thu giữ 60 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngân "mun" và Vòng Thế Kiệt

Đầu năm 2025, các trinh sát phát hiện Đỗ Phú Thành (SN 1998) là người bán lẻ ma túy trên địa bàn TP HCM. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng lần ra được Thành mua ma túy từ Nguyễn Văn Thành (SN 1995, quê Bạc Liêu).

Từ những manh mối này, tổ công tác đã phát hiện hai kẻ cầm đầu đường dây là Vòng Thế Kiệt và người tình là Dương Thảo Ngân. Giúp sức cho Ngân là 2 trợ thủ đắc lực Lê Trọng Tín (SN 2009) và Lê Thanh Đông (SN 2001).

Các đối tượng là đầu nậu ma túy của Ngân "mun"

"Tập đoàn" ma túy này thuê một căn nhà ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè để giấu ma túy rồi phân phối cho các đầu nậu thứ cấp ở khắp nơi.

Công an TP HCM cho biết các đối tượng này rất ma mảnh, hành tung bí ẩn nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Cứ nửa tháng, đường dây của Ngân "mun" nhập hàng một lần với số lượng dưới 30 kg. Băng nhóm này giấu ma túy trong thùng đựng trái cây, thực phẩm và gửi bằng xe khách. Các đối tượng chọn khung giờ vận chuyển ma túy lúc hừng đông nhằm qua mắt công an và thay đổi chỗ ở liên tục.

Tối 6-3, các trinh sát phát hiện nhóm Ngân "mun" gồm 4 người di chuyển trên địa bàn TP Thủ Đức mỗi người mang theo một giỏ xách. Tổ công tác đã phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ nhóm Ngân "mun", thu 6 kg ma túy các loại.

Đồng loạt khám xét nhiều địa điểm khác, công an đã thu giữ thêm khoảng hơn 16kg ma túy gồm: nước vui, ketamin, thuốc lắc.

Lực lượng Công an TP HCM đồng loạt phối hợp với công an cấp xã, Tổ địa bàn thuộc TP Dĩ An (Bình Dương), TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Tân… bắt giữ các đối tượng là đầu dưới mua ma túy của nhóm Kiệt. Tang vật thu giữ của mỗi chân rết này khoảng từ 0,5kg - 3kg ma túy các loại.

Trong chuyên án này, lực lượng phá án đã lên sơ đồ, đánh úp bất ngờ, trong ba ngày liên tục từ 6-3 đến 9-3 để bắt giữ thêm hàng chục đầu nậu khác.