Hành trình 48 giờ truy lùng dấu vết nghi phạm cướp ngân hàng ở Hòa Bình

Nghi phạm có sự chuẩn bị kỹ trước khi gây án

Chiều 3/11, Công an tỉnh Hoà Bình tổ chức họp báo vụ bắt nghi phạm cướp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn.

Nghi phạm gây án được xác định là Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1977, trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình).



Tại cuộc họp Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hoà Bình phát biểu: Trước khi gây án, nghi phạm đã chuẩn bị dụng cụ thực hiện như mượn xe máy, khẩu trang, súng bắn đạn bi, áo khoác và áo mưa....

Cuộc họp tại Công an tỉnh Hoà Bình chiều 3/11.

Khi vào phòng giao dịch hắn đã nghiên cứu kĩ thời điểm gây án vào buổi trưa gần như không có người dân.

Lúc vào chi nhánh ngân hàng gây án, do đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước nên nhanh chóng đe doạ, khống chế để nhân viên nghĩ rằng nếu không chấp hành thì sẽ nổ súng.

Để truy vết nghi phạm lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn do sau khi gây án hắn sử dụng xe máy biển trắng lưu thông trên đường.

Với kinh nghiệm cùng sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình các đơn vị công an trên toàn tỉnh đã phải chia thành nhiều mũi để lần dấu vết.

Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC 02) Công an tỉnh Hoà Bình.

Sau khi xác định mẫu xe máy nghi phạm dùng để lưu thông khi gây án, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông rà soát hàng nghìn chiếc xe có đặc điểm nhận dạng giống để truy lùng dấu vết.

Qua rà soát hàng nghìn chiếc xe máy trên địa bàn, chỉ sau 48 tiếng nhận được tin báo, đơn vị đã xác minh, tạm giữ chiếc xe mà nghi phạm dùng làm phương tiện gây án.

Sau đó, ban chuyên án triệu tập đối tượng lên để đấu tranh nhưng hắn không có ở địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhanh chóng vào cuộc đã chia rất nhiều tổ công tác để bắt giữ đối tượng khi hắn vừa từ Nam Định lên đến quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đại tá Trương Quang Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình.

Rà soát, tra cứu hàng nghìn chiếc xe máy

Đại tá Trương Quang Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình phát biểu, sau khi vụ án xảy ra Công an tỉnh Hoà Bình xác định việc truy bắt nghi phạm phải sớm nhất có thể.



Chính vì thế, Đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện của ngành để làm sao phá án nhanh nhất.

"Riêng về lực lượng ngoài đơn vị chủ công như phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lạc Sơn... chúng tôi đã huy động toàn bộ công an trong tỉnh để truy vết, rà soát hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn như những người nghiện, cờ bạc, lô đề....

Về phương tiện, đơn vị đã rà soát, tra cứu hàng nghìn chiếc xe máy có dấu hiệu tương đồng với chiếc xe mà nghi phạm sử dụng.

Khi phát hiện những chiếc xe nghi vấn, công an tỉnh đã chỉ đạo công an xã về tận nơi để xác minh, làm rõ nguồn gốc của xe.

Cùng với đó, lực lượng công an xã tiến hành xem camera ở dọc nhà dân 2 bên đường mà đối tượng di chuyển để trích xuất hình ảnh.

Không chỉ thế, lực lượng công an còn rà soát camera của hàng trăm chiếc ô tô có thể đi gần với xe máy mà nghi phạm di chuyển để làm sao tìm được biển số xe mà hắn sử dụng....", Đại tá Hải phát biểu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - C02 (Bộ Công an) dự cuộc họp chiều 3/11, tại Công an tỉnh Hoà Bình.

Tại cuộc họp, vị phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình chia sẻ, để phá án lực lượng cảnh sát hình sự cực kỳ vất vả bởi thời tiết thời điểm xảy ra vụ án có mưa.

Một tốp khoảng 20 chiến sỹ cảnh sát hình sự đi từ hôm 29/10 đến thời điểm bắt được nghi phạm vào 2/11, mới rút về đơn vị.

Khi truy bắt đối tượng, các tổ trinh sát phải chia thành nhiều tổ khác nhau, giám sát tại nhiều nơi 24/24.

Đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phá án.

Ông Ngô Văn Tuấn - Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình trao hoa chúc mừng.

Các cá nhân được nhận giấy khen tại cuộc họp chiều 3/11.

Kết thúc cuộc họp, Đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, năm nay là một năm với nhiều biến động do thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó còn có sự kiện Đại hội Đảng quan trọng, lực lượng công an toàn quốc nói chung và lực lượng Công an tỉnh Hoà Bình nói riêng phải căng mình để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình.

Đại tá Minh nêu rõ, tỷ lệ phá án thành công của Công an tỉnh Hoà Bình năm 2020 hơn 91%, kéo giảm hơn 7% tình hình tội phạm so với năm trước. Trong khi đó, Quốc hội đề ra kéo giảm tình hình tội phạm năm sau so với năm trước là 5%.



Đây là thành tích kết quả đảm bảo tốt an toàn trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.