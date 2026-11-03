Hạnh phúc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 9 năm kết hôn: Hóa ra chỉ giản dị thế này!

Sau khi kết hôn và trở thành mẹ của ba nhóc tỳ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo ngày càng kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, những hình ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội chủ yếu xoay quanh gia đình, các con và những hoạt động thường nhật. Qua những khoảnh khắc ấy, công chúng có dịp nhìn thấy một Đặng Thu Thảo rất khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu: Một người mẹ tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Mới đây, nàng hậu tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi đăng tải hình ảnh con trai Liam trong ngày cuối tuần. Chẳng cần một chuyến du lịch xa hay hoạt động đặc biệt, khoảnh khắc cậu bé chăm chú ngồi làm bài tập giữa không gian xanh mát cũng đủ trở thành một kỷ niệm đáng yêu mà người mẹ muốn lưu giữ.

Chủ nhật bình yên của mẹ con Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Trong bức ảnh được Đặng Thu Thảo chia sẻ trên Instagram, bé Liam diện áo polo sọc xanh trắng, quần sáng màu, ngồi bên chiếc bàn ngoài trời với cuốn sách bài tập mở trước mặt. Cậu bé cầm bút, tập trung hoàn thành những bài học tiếng Anh và nhận biết các con số. Xung quanh là cây xanh, tạo nên khung cảnh thư thái, dễ chịu của một ngày nghỉ.

Đáng chú ý, Đặng Thu Thảo không viết dòng trạng thái dài mà chỉ thêm nhãn dán "Chủ Nhật". Một bức ảnh đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác rất đỗi thân thuộc với những người đã làm cha mẹ.

Ảnh: Instagram @dangthuthao91

Ở độ tuổi lên 6, Liam đang trong giai đoạn khám phá thế giới bằng những hoạt động học tập, vui chơi và trải nghiệm mỗi ngày. Hình ảnh cậu bé ngồi nghiêm túc với cuốn sách bài tập khiến nhiều người thích thú bởi vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn. Thế nhưng, điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt có lẽ còn nằm ở góc nhìn của người mẹ phía sau ống kính.

Với những người làm cha mẹ, niềm vui nhiều khi bắt đầu từ việc được quan sát con trưởng thành. Đó có thể là lúc con tự giác ngồi vào bàn học, hào hứng khoe một điều vừa khám phá, hay đơn giản là mải mê với trò chơi yêu thích mà chẳng biết bố mẹ đang dõi theo. Những hoạt động tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành ký ức quý giá khi nhìn lại hành trình khôn lớn của con.

Bởi vậy, hình ảnh Liam chăm chú làm bài trong ngày Chủ nhật cũng mang đến một cảm giác bình yên. Ngày nghỉ của một gia đình có con nhỏ không nhất thiết phải được lấp đầy bằng những kế hoạch cầu kỳ, bởi khoảng thời gian bố mẹ ở gần, chứng kiến con học hỏi và vui chơi cũng có thể tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Hạnh phúc của nàng hậu sau khi trở thành mẹ ba con

Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào năm 2017. Sau gần một thập kỷ chung sống, cặp đôi có ba người con gồm Sophie sinh năm 2018, Liam sinh năm 2020 và cô con gái út chào đời năm 2024. Dù nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, nàng hậu vẫn duy trì cuộc sống riêng tư, dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Ảnh: Instagram @dangthuthao91

Trên mạng xã hội, những câu chuyện nhỏ về các con thường được Đặng Thu Thảo chia sẻ một cách nhẹ nhàng. Trước đó, nàng hậu từng khiến nhiều người xúc động khi kể về bài thuyết trình của con gái Sophie, trong đó cô bé nhìn lại hành trình lớn lên từ khi mới một tuổi đến năm sáu tuổi và bày tỏ lòng biết ơn với mẹ. Một lời cảm ơn giản dị của con cũng đủ trở thành kỷ niệm đặc biệt đối với người mẹ.

Con trai Liam cũng từng gây chú ý với tấm thiệp tự tay làm dành tặng mẹ. Những món quà và hành động ngây thơ của trẻ nhỏ có thể chưa hoàn hảo, nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành khiến người lớn cảm động.

Ảnh: Dang Thu Thao

Nhìn vào những chia sẻ ấy, có thể thấy cuộc sống làm mẹ của Đặng Thu Thảo được ghi lại qua nhiều khoảnh khắc gần gũi: Khi con học bài, khi con thể hiện tình yêu với bố mẹ hoặc đơn giản là một phút giây vui chơi trong ngày nghỉ. Cô không cần kể quá nhiều về cuộc sống gia đình để người theo dõi cảm nhận được sự gắn bó giữa các thành viên.

Điều khiến những ngày cuối tuần trở nên đáng nhớ

Có con nhỏ, nhiều người mới hiểu rằng thời gian trôi qua nhanh đến thế nào. Một đứa trẻ từng cần bố mẹ cầm tay tập đi rồi sẽ đến lúc tự mình viết những chữ đầu tiên, đọc được một cuốn sách hay hoàn thành bài tập mà không cần người lớn giúp đỡ. Mỗi thay đổi đều rất nhỏ nếu nhìn riêng lẻ, nhưng khi đặt cạnh nhau lại là cả hành trình trưởng thành.

Chính vì thế, việc dành thời gian quan sát con cũng là một cách để cha mẹ hiện diện trong tuổi thơ của trẻ. Không nhất thiết lúc nào bố mẹ cũng phải tổ chức hoạt động hay tìm cách tạo ra trải nghiệm mới, bởi đôi khi trẻ chỉ cần một không gian thoải mái để học, để chơi và biết rằng luôn có người thân ở bên cạnh.

Ảnh: Dang Thu Thao

Từ bức ảnh Chủ nhật của gia đình Đặng Thu Thảo, nhiều người có lẽ cũng bắt gặp hình ảnh quen thuộc trong ngôi nhà của mình. Một đứa trẻ đang tập trung tô màu, làm bài tập hoặc say sưa lắp ghép đồ chơi, còn bố mẹ ngồi gần đó, thỉnh thoảng ngắm nhìn rồi bất giác mỉm cười.

Sau tất cả, những điều khiến một người mẹ hạnh phúc chưa chắc đã là các dấu mốc lớn lao. Có khi, đó chỉ là một buổi Chủ nhật bình thường, khi con vẫn đang ở tuổi bé thơ, chăm chỉ học những điều đầu tiên và bố mẹ vẫn còn thật nhiều thời gian để đồng hành cùng con.