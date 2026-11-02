Ngọc Trinh diện hai bộ đầm trong ngày ra Hà Nội, hội ngộ Bằng Kiều và dàn sao "vũ trụ VTV"

Ngày 1/11, Ngọc Trinh ra Hà Nội dự lễ khai trương showroom của Saynama, thương hiệu chocolate Việt mà cô đang làm đại sứ, tại số 75A Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam). Sự kiện quy tụ khá đông nghệ sĩ hai miền, trong đó có ca sĩ Bằng Kiều, NTK Đỗ Long cùng các diễn viên Hồng Diễm, Việt Anh, Quỳnh Nga, Hồng Đăng.

Ngọc Trinh hội ngộ NTK Đỗ Long cùng khách mời tại sự kiện ở Hà Nội ngày 1/11. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Đầm lụa xanh hở lưng ở lễ khai trương

Ở phần lễ khai trương, người đẹp chọn đầm lụa satin màu xanh bạc hà, phom ôm nhẹ, cổ đổ mềm phía trước. Điểm nhấn nằm ở phần lưng khoét sâu với dây mảnh đan chéo và những bông hoa đính nổi chạy dọc bờ vai. Tóc búi gọn, trang điểm tông nhẹ, Ngọc Trinh giữ trọn vẻ nữ tính, ngọt ngào trong suốt sự kiện.

Ngọc Trinh chọn đầm lụa satin xanh bạc hà, cổ đổ mềm. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Phần lưng khoét sâu với dây đan chéo và hoa đính nổi là điểm nhấn của bộ đầm. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Trước nghi thức cắt băng, Ngọc Trinh cùng nhà sáng lập Jessica Le có màn chia sẻ ngắn về quá trình đồng hành. Trong vai trò đại sứ, cô trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới khách mời. Được hỏi về khẩu vị riêng, người đẹp cho biết mình vẫn trung thành với vị chocolate sữa truyền thống, thay vì những biến tấu mới lạ.

Tóc búi gọn, trang điểm nhẹ giúp người đẹp giữ vẻ nữ tính, ngọt ngào. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Hội ngộ Đỗ Long và dàn sao phía Bắc

Gương mặt xuất hiện bên cạnh Ngọc Trinh nhiều nhất trong ngày là NTK Đỗ Long. Hai người thoải mái tạo dáng, trò chuyện trên thảm đỏ. Khác với Ngọc Trinh, Đỗ Long chuộng vị khoai mỡ tím. Theo ban tổ chức, trước sự kiện, anh từng đặt mua lượng chocolate trị giá khoảng 100 triệu đồng để làm quà tặng bạn bè, người thân.

Ngọc Trinh và NTK Đỗ Long thoải mái tạo dáng. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Bên cạnh Ngọc Trinh và Đỗ Long, sự góp mặt của ca sĩ Bằng Kiều cùng dàn diễn viên quen thuộc của "vũ trụ VTV" như Hồng Diễm, Việt Anh, Quỳnh Nga, Hồng Đăng khiến không khí sự kiện thêm phần rôm rả. Ngoài những khoảnh khắc trên thảm đỏ, các nghệ sĩ hai miền có dịp ngồi lại trò chuyện và cùng nếm thử từng hương vị được giới thiệu.

Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Đổi sang đầm trắng cổ yếm cho tiệc tối

Khi tiệc tối diễn ra, Ngọc Trinh thay sang đầm trắng ngà với phần cổ yếm cao quấn quanh cổ, vai lệch một bên và vạt voan dài buông phía sau. So với bộ đầm lụa xanh lúc khai trương, thiết kế này mang lại cảm giác thanh lịch, sang trọng hơn, hợp với không gian tiệc được bài trí theo tông tím chủ đạo, ánh đèn hồng tím, bàn phủ khăn xanh ngọc và những cụm hoa tươi.

Ở tiệc tối, Ngọc Trinh chuyển sang đầm trắng cổ yếm thanh lịch. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Thiết kế cổ yếm cao, vai lệch tôn vẻ sang trọng. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Người đẹp trong không gian tiệc tông tím. Ảnh: Trọng Vỹ, An An

Saynama là thương hiệu chocolate Việt phát triển dòng nama chocolate (loại chocolate tươi mềm có xuất xứ từ Nhật Bản) từ nguồn ca cao Bến Tre và Đắk Lắk. Tại showroom mới, thương hiệu giới thiệu ba hương vị gồm vị sữa truyền thống, matcha và khoai mỡ tím, trong đó khoai mỡ tím là cách đưa một nguyên liệu gần gũi trong ẩm thực Việt vào sản phẩm.