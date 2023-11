Hành động của Đoàn Văn Hậu khi ở sau lưng Doãn Hải My lộ tính cách thật: Không phải đàn ông nào cũng làm được điều này!

Dù đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã diễn ra trọn vẹn cả ở Thái Bình và Hà Nội nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, netizen vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho cặp trai tài gái sắc này. Hậu đám cưới, cô dâu chú rể chăm chỉ “xả” ảnh trong ngày trọng đại và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Không những vậy, nhiều bạn bè thân thiết của cặp đôi cũng tranh thủ hé lộ những khoảnh khắc đặc biệt chưa từng có khiến dân tình chú ý.

Theo đó, trong một hình ảnh được chụp lại khi Doãn Hải My đi thử váy cưới, netizen nhận ra Đoàn Văn Hậu cũng có mặt cùng vợ. Những tưởng nam cầu thủ chỉ im lặng ngồi một góc đợi bà xã thử váy cưới thế nhưng, anh chàng lại có hành động cực tinh tế, ghi điểm trong mắt cộng đồng mạng. Đoàn Văn Hậu chăm chú ngắm nhìn Doãn Hải My trong bộ váy cưới, không những thế còn âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại bà xã từ sau lưng.

Đoàn Văn Hậu âm thầm chụp ảnh phía sau lưng bà xã

Hay trong đám cưới tại Hà Nội, Doãn Hải My gây sốt với khoảnh khắc rời buổi tiệc bằng chân đất thì sự chú ý của netizen lại tập trung trọn vào cử chỉ của Đoàn Văn Hậu. Nam cầu thủ không chỉ đi phía sau tháp tùng vợ mà còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh, quay lại clip lúc tinh nghịch của Doãn Hải My để làm kỷ niệm.

Điều này khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho anh chàng và bày tỏ sự ngưỡng mộ vì độ “nghiện” vợ của Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh đó, dân tình cũng cho rằng hành động này phần nào nói lên tính cách ấm áp, luôn quan tâm và yêu vợ của cầu thủ sinh năm 1999. Lúc nào cũng âm thầm ở phía sau để vừa quan sát, vừa ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của bà xã, cặp đôi này đúng là “tình bể bình”!

Mê cái cách Đoàn Văn Hậu chụp ảnh cho vợ mình mọi lúc mọi nơi

Nam cầu thủ cực cưng chiều vợ, luôn ôm eo Hải My mỗi khi chụp ảnh

Chưa kể, những lần chụp ảnh chung cùng bà xã, Đoàn Văn Hậu được netizen nhận xét: “ Mê cái cách Hậu ôm eo My dù ở bất cứ đâu” . Bởi đây không chỉ là hành động thể hiện tình cảm mà còn là cách “đánh dấu chủ quyền” cực tinh tế và sự trân trọng mà Đoàn Văn Hậu dành cho Doãn Hải My. Do vậy chuyện tình của cặp đôi được rất nhiều người yêu thích, ủng hộ bởi cả 2 đều có cách ứng xử “đỉnh chóp” với đối phương.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mê cái đôi này quá, từng cử chỉ dành cho nhau đều thể hiện sự chân thành, tình yêu cho đối phương”.

- “Hải My sướng nhé, chồng thế này là cưng vợ số 1 rồi”.

- “Nhìn Văn Hậu sau lưng Hải My ấm áp lắm luôn, kiểu lúc nào cũng có anh ở sau bảo vệ”.

- “Nhìn ngưỡng mộ thật. Mình cũng ước có anh chồng chụp ảnh cho mình mọi lúc mọi nơi như thế”.