Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) - sáng nay (27/11) đăng cập nhật bảng tin trên trang facebook cá nhân (có tick xanh), với dòng trạng thái: “Được lao động và phấn đấu mỗi ngày là hạnh phúc”.

Đây là động thái mới nhất của ông Cường trên mạng xã hội kể từ thời điểm bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt giam hồi tháng 7.

Hình ảnh và dòng trạng thái mới nhất của ông Cường trên mạng xã hội.

Trước đó, trên trang facebook cá nhân, Cường đô la đã ẩn hết bài viết, hình ảnh. Tài khoản facebook của Cường đô la chỉ còn hiển thị ảnh bìa được đăng từ hôm 13/6. Tương tự, tài khoản của Đàm Thu Trang - vợ ông Cường - cũng chỉ có ảnh bìa đăng tải từ tháng 10/2021. Cả 2 tài khoản đều tắt trạng thái bình luận.

Tài khoản facebook của Cường đô la gần đây không có gì thay đổi, còn tài khoản của Đàm Thu Trang đã cập nhật các dòng cập nhật trạng thái trở lại. Sáng nay, Cường đô la đăng cập nhật bảng tin mới trên trang facebook cá nhân.

Cổ phiếu QCG có phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp.

Hôm 25/11, QCG công bố thông tin liên quan tới bà Nguyễn Thị Như Loan được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11/11, bà Loan được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.

Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bằng việc đồng hành cùng hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc để tiếp tục giải quyết các công việc, các dự án còn đang thực hiện.

Cổ phiếu của QCG đã liên tục tăng trần trong 3 phiên giao dịch gần đây. Hiện tại, cổ phiếu QCG tăng trần, lên mức 12.550 đồng/cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại. Ảnh: Znew.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - khi đó đang là Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm của các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.