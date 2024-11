Trong công bố thông tin phát đi chiều 25/11, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc doanh nghiệp này, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11/11/2024. Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan đang được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.

Thông báo do Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ký, cho biết sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bằng việc đồng hành cùng Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc, để tiếp tục giải quyết các công việc, các dự án còn đang thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 19/7, liên quan đến việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn (Quận 4 - TP.HCM). (Ảnh: T.L)

"Với vai trò là cổ đông lớn và là người hiểu rõ quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp, nắm bắt sâu sắc các dự án đầu tư và hoạt động của công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc QCG cho biết tin tưởng với sự đồng hành, cố vấn của bà Nguyễn Thị Như Loan, đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển ổn định và đạt được các mục tiêu ĐHĐCĐ và các nhà đầu tư đã đề ra", thông báo nêu.

Trước đó, ngày 19/7/2024, bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bà Như Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn (Quận 4 - TP.HCM).

Cơ quan chức năng thời điểm đó cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cũng liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Hồng - nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Trần Ngọc Thuận - nguyên thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Võ Sỹ Lực - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam và Trần Thoại - thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí cùng một loạt các cá nhân liên quan khác.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, tại Bình Định, là người sáng lập Quốc Cường Gia Lai từ năm 1994 tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường. Năm 2007, công ty cổ phần hóa với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng, bà Loan kiêm nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc. Năm 2020, ông Phạm Thế Hà thay thế bà Loan ngồi ghế Chủ tịch. Bà Loan giữ chức Tổng giám đốc đến ngày 19/7/2024 trước khi bị khởi tố.

Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan và gia đình nắm phần lớn cổ phần tại doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2023, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn doanh nghiệp. Nếu tính cả cổ phần của những người liên quan, sở hữu của nhóm này chiếm 60% vốn Quốc Cường Gia Lai.

Quốc Cường Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su, với nhiều dự án bất động sản có tiếng tại TP.HCM.

Sau khi bà Như Loan bị bắt, ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan đã được HĐQT đề cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, và được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Quốc Cường Gia Lai từ ngày 23/7/2024.

Năm 2024, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng, gấp 3 lần doanh thu năm 2023 và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, tăng đến 20 lần năm trước.Tuy nhiên 3 quý của năm 2024, công ty chỉ lãi gần 11 tỷ đồng.