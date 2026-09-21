Hành động bất ngờ của nhóm học sinh trước cửa một ngôi nhà lúc trời tối, 2,4 triệu lượt xem

Mới đây, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm học sinh đến trước cửa một ngôi nhà, cẩn thận để những chiếc áo mưa được gấp gọn gàng ở trước cửa đã thu hút sự chú ý.

Theo chia sẻ của chủ nhà, tối hôm trước, nhóm học sinh này đứng trú mưa trước cửa nhà cô. Thấy vậy, chủ nhà đã cho các em mượn áo mưa để đi về. Đến tối hôm sau, cả nhóm đã quay trở lại để trả áo mưa cho chủ nhà. Qua camera, các em nói: "Cô ơi con trả áo mưa nha, bye cô nha, con cảm ơn nha".

Được biết, chủ nhân của đoạn video là chị Hà Ngọc Diễm (29 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng). Hình ảnh được ghi lại hồi tháng 7/2026 tại ngôi nhà chị Diễm thuê nhà để mở cửa hàng.

Nhóm học sinh quay lại trả áo mưa cho chủ nhà. (Ảnh: Cắt từ clip)

Kể trên báo Dân trí, chị Diễm cho biết tối hôm đó trời có mưa lớn kèm gió lạnh, chị định đóng cửa nghỉ sớm thì thấy có một nhóm học sinh chạy đến trước cửa trú mưa. Nhóm học sinh đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Trong lúc trú mưa, một bạn trai vô tình đẩy nhẹ vào bạn đi cùng khiến bạn va vào cửa cuốn, tạo tiếng động.

Thấy có tiếng động, chị Diễm kiểm tra camera và quyết định cho nhóm học sinh mượn áo mưa. Lúc đó, chị chỉ nghĩ đơn giản là trời mưa lớn, các bạn cũng đã đứng trú mưa khá lâu nên đưa áo mưa để các em có thể về nhà sớm, tránh bị ướt. Đó là hành động nhỏ khi thấy người khác cần giúp đỡ và chị Diễm cũng không nghĩ đến chuyện những chiếc áo mưa có trở lại hay không.

Đến tối hôm sau, nhóm học sinh đã quay lại trả áo mưa. Thời điểm này, chị Diễm không có ở nhà. Khi trở về, thấy 2 chiếc áo mưa được để lại, chị cảm thấy bất ngờ xen lẫn niềm vui.

Trước đó, chị Diễm đã cho nhóm học sinh mượn áo mưa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đoạn clip khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút 2,4 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, có hàng trăm lời khen ngợi dành cho cả tấm lòng của chị Diễm và ý thức của nhóm học sinh: “Là một người cha, tôi rất cảm ơn hành động này của chủ nhà. Mong các con của chúng ta đi đâu cũng gặp được những người tốt như này”; “Cả chị chủ nhà và mấy đứa nhỏ đều thật dễ thương”; “Rất lịch sự và đáng yêu”;...