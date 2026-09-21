Tiểu thuyết ngoài đời thật: Nam thanh niên lên kế hoạch cưới nữ sinh học giỏi, con họ chào đời với bộ óc thiên tài!

1997: Kế hoạch thực nghiệm giáo dục trong phòng ký túc xá

Mùa hè năm 1997, khi đang là nghiên cứu sinh năm nhất khoa Vật lý Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc), Hùng Hoành Vĩ tình cờ gặp một nữ sinh đến gửi nhờ đồ đạc ở ký túc xá trước khi về quê nghỉ hè. Cô gái đến từ Vân Nam, tốt nghiệp đại học loại ưu tại Thượng Hải với trí nhớ phi thường. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã tin chắc cô là người vợ tương lai của mình. Suốt kỳ nghỉ hè năm ấy, anh ở lại trường và vẽ kín lên tường kế hoạch giáo dục cho đứa con tương lai với triết lý cốt lõi: “Danh tác”.

Bản thân Hùng Hoành Vĩ từng nếm trải nhiều đường vòng vì giáo trình kém chất lượng trước khi tự học vật lý lý thuyết qua các tác phẩm kinh điển như "Bài giảng Vật lý của Feynman". Vì thế, anh tâm niệm thế hệ sau nhất định phải học trực tiếp từ các kiệt tác của những bậc thầy. Mọi chuyện diễn ra đúng dự định: cô nữ sinh năm nào trở thành vợ anh, cùng anh công tác tại các viện nghiên cứu. Sau khi kết hôn, người vợ dần lui về phía sau làm hậu phương chăm sóc gia đình, bảo bọc trọn vẹn cho đam mê khoa học của chồng.

Hùng Hoành Vĩ hiện tại

2003 - 2017: Tuổi thơ được bao bọc và quyết định rời trường năm 14 tuổi

Năm 2003, Hùng Vũ Nặc chào đời tại Vũ Hán. Tuổi thơ của cậu gắn liền với sự chăm sóc và bảo bọc tuyệt đối từ người mẹ. Cậu hay ốm sốt, trầm lặng, nhút nhát và hầu như không chơi với bạn bè cùng trang lứa mà chỉ thích chơi ném giấy vụn với mẹ. Người mẹ sợ con bị bắt nạt nên từ sớm đã có tâm lý né tránh trường học, thậm chí viết bài tập hộ để con được ngủ đủ giấc. Suốt thời tiểu học, Vũ Nặc chỉ nổi trội môn toán, thích chơi game và không bộc lộ dấu hiệu thiên bẩm nào. Đến kỳ thi chuyển cấp, cậu đành vào học tại một trường cấp hai bình thường.

Người cha không hề bận tâm về thành tích của con, bởi theo kế hoạch định sẵn, ông sẽ tiếp quản việc giáo dục sau khi con học xong tiểu học. Mùa hè năm ấy, trong chuyến du lịch gia đình, Hùng Hoành Vĩ đưa cho con cuốn sách phổ biến khoa học dày hơn 700 trang của tác giả đoạt giải Nobel mang tên "Lỗ đen và nếp uốn thời gian". Vũ Nặc đọc say mê rồi giảng lại toàn bộ cho cha nghe. Nhận thấy tiềm năng vượt bậc của con, người cha lập tức hướng dẫn con tự học toán và vật lý cấp hai. Bản thân Vũ Nặc cũng trải qua một bước ngoặt lớn khi nảy sinh sự tò mò mãnh liệt đối với tri thức.

Trước thềm học kỳ một năm lớp 8, Vũ Nặc đã tự học xong toàn bộ chương trình toán lý cấp ba. Nhận thấy kiến thức ở trường không còn đáp ứng được mong muốn tìm kiếm chân lý, cậu liên tục đòi nghỉ học. Hai cha con thường xuyên tranh cãi trên đường đưa đón, cho đến một ngày Vũ Nặc nghiêm túc nói: “Bố đừng làm lỡ dở thời gian của con.” Để kiểm tra, Hùng Hoành Vĩ yêu cầu con trai dùng ngôn ngữ lập trình C tự học để mô phỏng một trường hợp kinh điển trong giáo trình vật lý thống kê đại học. Cậu thiếu niên vượt qua xuất sắc. Sau khi cha trao đổi với nhà trường, từ học kỳ hai lớp 8, Vũ Nặc chính thức dừng việc lên lớp, chỉ trở lại thi cuối kỳ. Từ năm 14 tuổi, cậu hoàn toàn tự học ở nhà.

Hùng Vũ Nặc lúc nhỏ

2018 - 2023: Khởi đầu “chương trình thực tế” và trở thành Phó Giáo sư tuổi 20

Ở nhà, người cha thường bắt con trai đứng bảng giảng bài cho mình nghe để kiểm tra mức độ thấu hiểu. Cùng năm 14 tuổi, gia đình mua một cây đàn piano, Vũ Nặc tự học qua mạng rồi dần chơi được những bản nhạc bán chuyên nghiệp. Lên 15 tuổi, cậu hoàn thành toàn bộ chương trình toán, lý và khoa học máy tính bậc đại học. Cùng năm đó, nhận lời mời từ Đại học Sơn Tây, Hùng Hoành Vĩ đưa con trai đến diễn thuyết. Suốt hai ngày, cậu thiếu niên 15 tuổi đứng trước giảng viên và sinh viên, dùng phấn viết tiếng Anh kín bảng mà không cần tài liệu, diễn giải luận án tiến sĩ về thuyết đa thế giới của Hugh Everett. Người cha gọi đây là sự khởi đầu cho một “chương trình truyền hình thực tế” mà ông là tổng đạo diễn, còn con trai là thành quả may mắn nhất.

Năm 16 tuổi, Vũ Nặc đến Viện Vật lý và Toán học Vũ Hán thuyết trình, khiến các đồng nghiệp cũ của cha mẹ hoàn toàn kinh ngạc. Hùng Hoành Vĩ từ chối lời khuyên đưa con vào lớp tài năng thiếu niên của Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc vì tin rằng kiến thức cơ bản không ai còn đủ sức dạy con mình. Với tấm bằng tốt nghiệp THCS là học vị cao nhất, năm 18 tuổi, Vũ Nặc bắt đầu hợp tác nghiên cứu những bài toán hóc búa về vật lý tính toán và liên tiếp công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế. Năm 2023, khi tròn 20 tuổi, cậu được Học viện Công nghệ Hồ Bắc tuyển dụng làm phó giáo sư, trở thành đồng nghiệp và cộng sự nghiên cứu quan trọng nhất của cha mình.

Hùng Vũ Nặc hiện tại

2026: Trở thành tâm điểm dư luận và những góc khuất trong căn gác xép

Tháng 4 năm 2026, hai cha con tham dự hội nghị quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Lý thuyết Hạt nhân Châu Âu ECT tại Ý, báo cáo về phương pháp “hạt đồng nhất giả định” do họ đề xuất. Tháng 5 năm 2026, video ghi lại buổi thuyết trình của cậu tại Đại học Bắc Kinh về phương pháp tích phân quỹ đạo lan truyền rộng rãi.

Giáo sư Lý Tân Chinh nhận định cậu là một trong những chuyên gia hàng đầu về mảng này. Thế nhưng, việc một người chưa từng học cấp ba hay đại học lại có được vị trí phó giáo sư giữa lúc nhiều tiến sĩ chật vật xin việc đã dấy lên sự bất bình.

Dư luận nghi ngờ cậu là kẻ lừa đảo, làm khoa học nghiệp dư và cho rằng mọi nghiên cứu thực chất do người cha làm thay. Hùng Hoành Vĩ công khai danh tính trên mạng để bảo vệ con, kể về việc con tự học cờ vua đạt cấp kiện tướng và chơi piano điêu luyện, thậm chí tuyên bố ngón đàn của con đủ sức thách đấu bất kỳ ai. Trước những tranh cãi dữ dội, ông buộc phải khóa bình luận và xóa các bài đăng về piano sau khi thừa nhận mình có phần quá khích. Người mẹ thì cảm thấy hối hận vì đã không để con lấy một tấm bằng đại học che chắn trước búa rìu dư luận.

Hiện tại, cuộc sống của Hùng Vũ Nặc chủ yếu diễn ra trong căn gác xép thông tầng tại khu tập thể của trường. Căn phòng nhìn ra hồ Từ và rừng cây xanh ngắt, bài trí đơn giản với ba chiếc bàn làm việc và tấm bảng trắng di động viết kín công thức toán lý phức tạp.

Mỗi ngày cậu ngồi tám đến chín tiếng trước máy tính, thói quen giải trí duy nhất là một tiếng chơi piano mỗi tối sau bữa ăn. Cậu đón nhận mọi lời khen chê với thái độ điềm nhiên, không nhận mình là thiên tài mà chỉ tự thấy bản thân vững vàng nhờ xuất phát sớm hơn người khác nhiều năm.

Trái ngược với con trai, Hùng Hoành Vĩ ở tuổi 50 luôn tự hào mình là người cha vĩ đại đã tạo nên kỳ tích và mang lại cho con môi trường nghiên cứu thuần khiết. Thế nhưng, Vũ Nặc chia sẻ rằng cậu không nhìn nhận ông theo quan hệ cha con thông thường; ký ức tuổi thơ về cha chỉ là những lần ông say rượu nôn mửa, còn hiện tại, ông giống một cộng sự nghiên cứu dựa vào nhau hơn là một người cha.

Trong gia đình, người mẹ vẫn âm thầm lo toan mọi việc sinh hoạt thường nhật để hai cha con không phải bước chân ra ngoài hay làm việc nhà, tránh phân tâm khỏi nghiên cứu. Khi được hỏi về tương lai khi hợp đồng với nhà trường sắp hết hạn, người cha mong muốn tìm cho con một người vợ dịu hiền, trong khi người mẹ lại cho rằng con trai không nhất thiết phải lập gia đình vì hôn nhân đòi hỏi quá nhiều hy sinh.

Còn riêng Vũ Nặc, chàng trai 23 tuổi chia sẻ bản thân vẫn muốn tiếp tục làm nghiên cứu và hy vọng có một mái ấm vì sợ cảm giác cô độc suốt đời, nhưng lại không dám chủ động tiếp cận người mình thích. Khoảnh khắc ngập ngừng bộc bạch rằng mình ước có thuật đọc suy nghĩ để biết người khác đang nghĩ gì, cậu trở về đúng hình ảnh của một chàng thiếu niên bình dị, chưa từng biết yêu và đang mang theo chút bỡ ngỡ bước vào đời.