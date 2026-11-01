Tôi sống ở căn nhà này gần tám năm, hàng xóm hai bên đều thân thiết. Trong đó, chị Hạnh ở nhà đối diện là người tôi thường xuyên qua lại. Chị sống một mình sau khi chồng mất, làm nghề may tại nhà, tính tình hiền lành và ít khi nhờ vả ai. Vì vậy, khi chị sang hỏi vay tiền lần đầu, tôi không nghĩ ngợi nhiều.

Chị nói máy may bị hỏng, khách đang giục hàng mà chưa có tiền sửa. Chị mượn tôi ba triệu, hẹn cuối tháng trả khi nhận tiền công. Tôi chuyển khoản ngay. Đúng hẹn, chị mang tiền sang trả đủ, còn mua một túi cam nhỏ cảm ơn.

Khoảng hai tháng sau, chị lại sang mượn năm triệu. Lần này, chị nói em trai ở quê gặp tai nạn, cần tiền đóng viện phí. Tôi hỏi thăm tình hình, chị kể khá rõ nên tôi cũng tin. Chị trả được một nửa sau vài tuần, phần còn lại xin khất đến tháng sau.

Lần thứ ba, chị mượn thêm hai triệu để đóng tiền điện và tiền thuê mặt bằng nhỏ nơi chị nhận sửa quần áo. Tôi bắt đầu thấy lạ vì chị vốn làm ăn đều đặn, nhưng nghĩ có thể chị đang gặp giai đoạn khó khăn. Tôi không hỏi sâu, chỉ nhắc chị ghi lại các khoản để khỏi quên.

Ảnh minh hoạ

Đến lần thứ tư, chị gõ cửa nhà tôi vào một buổi tối. Nhưng người đứng phía sau chị lại là một người đàn ông trung niên, tay cầm chiếc túi hồ sơ. Tôi nhận ra đó là anh Tuấn, chồng cũ của chị, người đã chuyển đi nơi khác từ nhiều năm trước.

Chị Hạnh nói nhỏ rằng chị muốn mượn thêm tiền, nhưng anh Tuấn đã tìm đến để giải quyết chuyện nợ nần. Tôi mời cả hai vào nhà. Anh Tuấn không hề lớn tiếng, chỉ đặt lên bàn một tập giấy và nói rằng chị Hạnh đang vay tiền nhiều người trong khu phố, trong đó có cả khoản anh đã đưa để chị sửa lại căn nhà sau khi ly hôn.

Tôi bất ngờ, bởi những lần chị vay tôi đều có lý do riêng và không liên quan đến khoản tiền trước đó. Khi tôi hỏi thẳng, chị Hạnh cúi đầu thừa nhận cửa hàng may gần đây ít khách, tiền tiết kiệm đã cạn. Chị vay người này để trả người kia, rồi dần không còn kiểm soát được.

Tôi không trách chị vì khó khăn, nhưng nói rõ rằng tôi không thể cho vay thêm. Chúng tôi cùng ngồi ghi lại từng khoản chị còn nợ, thống nhất thời gian trả phù hợp với thu nhập thực tế. Anh Tuấn đồng ý giúp chị tìm một công việc may gia công ổn định, nhưng không đứng ra trả thay toàn bộ.

Sau buổi tối ấy, chị Hạnh không còn sang mượn tiền. Chị vẫn chào hỏi tôi mỗi ngày, đôi khi mang sang vài món đồ đã sửa giúp. Tôi hiểu rằng lòng tốt không nhất thiết phải thể hiện bằng việc tiếp tục đưa tiền. Có lúc, giúp một người là ngồi xuống cùng họ nhìn thẳng vào khó khăn, thay vì để họ tiếp tục che giấu bằng những lời hứa trả nợ.