Vụ việc Trung tá Lao Hoàng Hải (công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên) bị tông tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ, xảy ra trưa ngày 4/2 tại Thái Nguyên đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Nhiều người bày tỏ sự chia sẻ, gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia quyến Trung tá Lao Hoàng Hải trước nỗi mất mát to lớn.

Nguồn tin trên báo Dân Việt cho hay, Trung tá Lao Hoàng Hải là cán bộ giàu kinh nghiệm, có nhiều năm công tác trong lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên. Trong mắt đồng đội và lãnh đạo đơn vị, Trung tá Lao Hoàng Hải được đánh giá là người sống giản dị, chân thành, trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: VTV)

Dù ở bất kỳ cương vị nào, Trung tá Lao Hoàng Hải cũng luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, đó là lời chia sẻ của nhiều cán bộ trong đơn vị. Anh luôn là người xung phong trực ca, nhận phần việc khó, vất vả trong những đợt cao điểm lễ, Tết, hay khi thời tiết khắc nghiệt, tạo điều kiện cho anh em trẻ yên tâm công tác.

Trong cuộc sống đời thường, Trung tá Lao Hoàng Hải là người chồng, người cha mẫu mực, giàu tình cảm, luôn quan tâm, chăm lo vợ con, hiếu kính với mẹ cha.

Chia sẻ về Trung tá Hải, một người hàng xóm xúc động kể, anh hiền lành, sống rất tình nghĩa, chan hòa, gần gũi, luôn dành thời gian cho gia đình, quan tâm đến mọi người xung quanh dù công việc bận rộn. Bà con lối xóm ai nấy bàng hoàng, đau xót khi nghe tin anh hy sinh.

Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình mà còn là tổn thất to lớn đối với lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin trên báo Công an TP.HCM cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, chiều 4/2, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình đồng chí Lao Hoàng Hải.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an đối với Trung tá Lao Hoàng Hải; đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình để tổ chức chu đáo công tác hậu sự, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ.

Theo thông tin từ công an tỉnh Thái Nguyên, trước đó, vào sáng 4/2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Đến khoảng 11h35 cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại vị trí trên, Trung tá Lao Hoàng Hải bị xe ô tô mang BKS 20C – 211.76, do lái xe là Trần Đức Vũ (SN 2003, trú tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên điều khiển (đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội) tông trúng. Vụ tai nạn khiến Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.