Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (Thông tư 73/2024/TT-BCA, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 13/2025/TT-BCA) việc kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông cụ thể như sau: Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện dừng phương tiện, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

Tại một điểm trên đường giao thông, lựa chọn địa điểm, mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn và đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, pháp luật về đường bộ và pháp luật có liên quan.