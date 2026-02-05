Làm rõ quy định lập chốt trong vụ tai nạn ở Thái Nguyên: Cục CSGT lên tiếng
Sau vụ tai nạn đã xuất hiện ý kiến cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của lực lượng CSGT chưa đúng quy định.
Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (Thông tư 73/2024/TT-BCA, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 13/2025/TT-BCA) việc kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông cụ thể như sau: Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện dừng phương tiện, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.
Tại một điểm trên đường giao thông, lựa chọn địa điểm, mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn và đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, pháp luật về đường bộ và pháp luật có liên quan.
Báo CAND thông tin vào 11h35' (ngày 4/2), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Km 143+350 Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.
Lúc này, ô tô tải biển kiểm soát 20C–211.76 do Trần Đức V. (SN 2003, trú tại tổ 34, phường Quan Triều) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội, đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến va chạm, khiến Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường...
Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.