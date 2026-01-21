Thông tin đáng chú ý vụ Thượng uý CSGT bị xe tông nhập viện

Sáng 21-1, lãnh đạo UBND xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có báo cáo ban đầu từ cơ quan công an liên quan đến vụ Thượng úy CSGT Công an tỉnh này, gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, nhóm thanh, thiếu niên kẹp 3 trên xe máy BKS: 38AA-293.93, tông thẳng vào Thượng úy CSGT Phan Lâm Phương được xác định, gồm: Hoàng Gia Bảo (SN 2010, người cầm lái), Phan Trọng Bảo (SN 2009, cùng trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Kim Chi (SN 2010, trú xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Cú tông mạnh khiến Thượng úy Phương gãy chân trái và xương chậu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Nhóm thanh, thiếu niên trên xe máy bị xây xát nhẹ.

Hình ảnh Thượng úy CSGT trước khi ra hiệu lệnh dừng xe

Như Người Lao Động Online đã thông tin, khoảng 15 giờ 12 ngày 20-1, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Tuyên Sơn.

Phát hiện xe máy 38AA-293.93 chở 3 người (2 nam, 1 nữ) lưu thông theo hướng Bắc - Nam, Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ lao thẳng, tông vào Thượng úy Phương, khiến nạn nhân văng ra lề đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tiết giao thông.

Vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.