Fanpage aFamily

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM lúc sáng sớm, 1 người tử vong

Anh Vũ,
Chia sẻ
Thích0

Đám cháy bùng lên từ căn nhà 2 tầng ở hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình khiến 1 người đàn ông tử vong.

Ngày 6-12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM làm 1 người tử vong, nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ tầng 1 căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt.

Sau khi phá cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện ông T.C.T, 47 tuổi đã tử vong. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM làm 1 người tử vong, nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn hẻm.

Rạng sáng qua, vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh cũng khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM làm 1 người tử vong, nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 3.

Nhiều lính cứu hoả được điều động.

Theo Người lao động Copy link 12/06/2025 09:26 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/chay-nha-2-tang-o-tphcm-luc-sang-som-1-nguoi-tu-vong-196251206091618635.htm
Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco
Chia sẻ
Thích0