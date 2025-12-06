Ngày 6-12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ tầng 1 căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt.

Sau khi phá cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện ông T.C.T, 47 tuổi đã tử vong. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn hẻm.

Rạng sáng qua, vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh cũng khiến 4 người chết, 2 người bị thương.