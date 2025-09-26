Fanpage aFamily

Xử phạt tài xế xe khách đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao

Minh Tuệ/VTC News,
Chia sẻ
Thích0

Phát hiện tài xế lái xe khách đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), người dân đã thông báo tới Cục trưởng CSGT để xử lý vi phạm.

Trang fanpage Cục CSGT (Bộ Công an) và điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT vừa nhận được tin báo của người dân phản ánh xe khách đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao, khu vực phường Định Công, Hà Nội.

Xử phạt tài xế xe khách đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao - Ảnh 1.

Tài xế Trần Minh T. lái xe khách đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao

Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ lái xe có hành vi vi phạm giao thông là Trần Minh T. (SN 1977, trú tại xã Chí Minh, TP Hải Phòng).

Lúc 10h20 ngày 23/9, tài xế T. lái xe khách biển số 50E-139.xx chạy vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao.

Xử phạt tài xế xe khách đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao - Ảnh 2.

Tài xế T. tại cơ quan công an.

Với các lỗi vi phạm trên, lái xe T. bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo VTC News Copy link 09/25/2025 19:57 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/xu-phat-tai-xe-xe-khach-di-vao-lan-khan-cap-tren-duong-vanh-dai-3-tren-cao-ar967461.html
Người phụ nữ sở hữu 13 căn nhà, kiếm hơn 25 tỷ đồng/năm từ việc cho thuê: “Cỗ máy in tiền” mới nhất giá hơn 487 tỷ đồng
Chia sẻ
Thích0