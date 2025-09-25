Trước đó, khoảng 19h30 ngày 24/9, anh Đ.V.K. (40 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe bồn biển số 51C-309... lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi cầu vượt Gò Dưa.

Khi xe đến trước số 234 Đỗ Mười, phường Tam Bình bất ngờ mất lái, tông vào 2 xe máy và xe bán tải đang đậu bên trong vỉa hè.

Hiện trường vụ va chạm

Hiện trường, xe bán tải bị móp nặng phần bên trái, xe máy bị cuốn dưới gầm. Rất may không có ai bị thương.

Sau vụ va chạm, người dân tìm cách tiếp cận cabin thì phát hiện tài xế xe bồn đã tử vong. Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra. Bước đầu nguyên nhân vụ việc nghi do tài xế đột quỵ khi đang lái xe.