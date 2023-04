Hàng trăm tiểu thương, người cao tuổi được mời dự hội thảo rồi dụ mua thần dược

Ngày 3-4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hải Phòng cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn lô hàng "An Cung Hoàn", sản phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo là "thần dược", chữa chứng đột quỵ cực kỳ hiệu quả. Loại “thần dược” này không có công bố chất lượng sản phẩm, được bày bán dưới hình thức tổ chức "hội thảo".

Lực lượng lượng chức năng làm việc với Giám đốc Công ty TNHH thương mại LSKT là Lượng Ngọc S. (áo xanh nhạt ngồi giữa).

Cũng trong chiều 3-4, Đội QLTT số 8 (Cục QLTT TP Hải Phòng) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại LSKT (địa chỉ số 107B, đường Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi khuyến mại hàng hóa mà không thông báo đăng kí với cơ quan có thẩm quyền; Chào bán, bán kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe không có công bố chất lượng sản phẩm.



Theo thông tin từ Đội QLTT số 8, qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng phát hiện vào các buổi sáng giữa tháng 3-2023, tại tầng 2, chợ Cầu Vồng, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn (Hải Phòng), nhiều người dân là tiểu thương và những người cao tuổi trong khu vực phường Hải Sơn được nhân viên Công ty TNHH thương mại LSKT mời đến dự "hội thảo", nghe thuyết trình, giới thiệu sản phẩm mới.

Sản phẩm được quảng bá gồm trà mật ong Honey, kem đánh răng Hắc Sâm… xuất xứ nước ngoài, đặc biệt là "An Cung Hoàn", một loại thuốc được quảng bá là "thần dược" chữa chứng đột quỵ hiệu quả.

Để tạo sự tin tưởng và thúc đẩy người dân mua hàng, các đối tượng bán hàng đã áp dụng chiêu tặng quà là đường, mì chính, gạo, dầu ăn… cho tất cả "khách mời" tham dự "hội thảo" kể cả khi họ chưa mua sản phẩm chính. Sau đó, các đối tượng mới quảng cáo, chào bán sản phẩm được giới thiệu là "thần dược".

"An Cung Hoàn", sản phẩm được quảng cáo là "thần dược"

Khách được mời dự "hội thảo" là các tiểu thương, người già

Đến sáng 30-3, Đội QLTT số 8 kết hợp cùng Công an quận Đồ Sơn bất ngờ kiểm tra khu vực tầng 2 chợ Cầu Vồng và phát hiện Giám đốc Công ty TNHH thương mại LSKT là Lượng Ngọc S. (SN 1998, trú tại thôn Ba Biển, xã Thiện Hoà, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) cùng 3 nhân viên của công ty đang trưng bày, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và tặng kèm sản phẩm khuyến mại cho khoảng 200 "khách mời". Trong đó, chủ yếu bán các sản phẩm như: trà mật ong sâm Honey, kem đánh răng Hắc Sâm, thực phẩm chức năng An Cung Hoàn… Hàng hóa khuyến mại gồm đường trắng, gạo, dầu ăn, mì chính... là hàng hóa do Việt Nam sản xuất.

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện đối với sản phẩm thực phẩm chức năng An Cung Hoàn là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, bao bì có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên nhãn không có thông tin về đơn vị nhập khẩu, chịu trách nhiệm đối với hàng hóa và số công bố, tiếp nhận công bố của sản phẩm.

Bên cạnh đó, tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH thương mại LSKT dùng để thực hiện chương trình khuyến mại có bán hàng hóa nhưng nội dung này không có trong thông báo chương trình khuyến mại của công ty; sản phẩm đường trắng được dùng để khuyến mại cũng không nằm trong nội dung thông báo khuyến mại đã đăng ký.

Quà tặng là mì chính có "thương hiệu lạ".

Lãnh đạo Cục QLTT TP Hải Phòng cho biết chiêu trò lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trá hình dưới những cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại để dụ dỗ người dân mua hàng là những thủ đoạn không mới, nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin "sập bẫy". Các đối tượng thường nhằm vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ cả tin để lừa đảo, gây bức xúc trong dư luận.

Lãnh đạo Cục QLTT TP Hải Phòng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp.