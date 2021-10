Hàng trăm tiểu thương chợ Bến Thành đã sẵn sàng trở lại kinh doanh

Song song với việc hỗ trợ xét nghiệm và tự xét nghiệm cho người dân thành phố, chương trình vì cộng đồng lần này cũng sẽ gửi tặng 2 triệu thẻ bảo hiểm "An tâm thu nhập" với mức chi trả 5 triệu đồng đến những người lao động khó khăn nhận kết quả dương tính sau xét nghiệm. Các giải pháp thiết thực này như một cách để doanh nghiệp đồng hành cùng người dân TP. HCM yên tâm trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, sớm thiết lập cuộc sống bình thường mới trên điều kiện an toàn và bền vững. Trước đó, tập đoàn Sovio cũng đã ủng hộ vào Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19, hỗ trợ các công tác an sinh, xã hội, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, tặng xe cứu thương, máy thở, trang thiết bị y tế cho các địa phương... với giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng.