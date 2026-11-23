Cuối năm là mùa tổng kết công việc, nhưng với một bộ phận dân văn phòng, đây còn là mùa... tổng kết ngày phép. Thay vì để ngày nghỉ phép tồn đọng đến hết năm, nhiều người quyết định sử dụng nốt để tự thưởng cho mình một chuyến du lịch.

Đặc biệt, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên năm nay khiến kế hoạch vi vu của hội làm công ăn lương càng thêm thuận lợi. Thậm chí, ngày 23/11 còn được nhiều hội nhóm trên mạng xã hội gọi vui là "đại hội nghỉ phép” hay “tư tưởng lớn gặp nhau”.

Bởi, lướt qua các hội nhóm công sở những ngày gần đây, không khó để bắt những bài đăng hỏi han, chia sẻ lịch nghỉ và kinh nghiệm nghỉ phép. Với những người còn phép chưa dùng hết, đây chẳng khác nào cơ hội để "chốt sổ" ngày nghỉ theo cách thiết thực nhất. Có người ghép phép để đi nước ngoài 5 ngày, người khác chỉ xin nghỉ đúng một hôm nhưng vẫn có thể vi vu tận 6 ngày 5 đêm.

Tận dụng ngày nghỉ mới, hội "làm công ăn lương" tranh thủ lên kèo vi vu từ trong nước đến nước ngoài

Không bỏ lỡ dịp này, nhiều người đã nhanh chóng tính toán lịch trình để có thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Thay vì xin nghỉ cả tuần, họ kết hợp ngày nghỉ mới, cuối tuần và một phần phép năm để có chuyến đi dài ngày.

Linh Đan (SN 2001), nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết việc tận dụng phép năm vào khoảng tháng 11, 12 gần như đã trở thành lịch trình quen thuộc mỗi năm. Do thường không sử dụng hết ngày phép trong năm, cô nàng thường dành thời gian này để đi du lịch, đôi khi chỉ đơn giản là xin nghỉ một ngày giữa tuần để tự thưởng cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi.

“Do trong năm mình thường không dùng hết ngày phép nên khoảng tháng 11, 12 năm nào mình cũng sẽ đi du lịch đâu đó, có thể dài ngày, có thể ngắn ngày. Hoặc có đôi khi, mình chỉ xin nghỉ phép 1 ngày để tận dụng ngày phép năm, tự thưởng cho mình một ngày trong tuần nghỉ ngơi, không phải làm việc”, Linh Đan nói.

Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ 3 nên nhiều dân văn phòng chọn dùng ngày nghỉ phép năm, kéo dài kỳ nghỉ để đi du lịch (Ảnh: NVCC)

Năm nay, sau khi biết có lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Linh Đan được nhóm bạn rủ đi du lịch nước ngoài. Cả nhóm cũng đã tranh thủ lên kế hoạch, chuẩn bị cho chuyến đi này từ cuối tháng 10.

"Mình xin nghỉ phép khoảng 1,5 ngày, từ chiều thứ 6 và cả ngày thứ 2. Nên tổng cộng mình sẽ có khoảng 5 ngày nghỉ, phù hợp với một chuyến du lịch ra nước ngoài. Lần này chúng mình chọn đi du lịch ở Trung Quốc. 5 ngày này mình sẽ off hoàn toàn công việc, chỉ tận hưởng chuyến đi", Đan chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Lam (SN 1997, Hà Nội), hiện làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lại lựa chọn một hành trình có phần khác biệt. Cô quyết định thực hiện chuyến solo trip đến Đà Nẵng kéo dài 6 ngày 5 đêm, tận dụng dịp nghỉ mới để thay đổi không gian sống và trải nghiệm du lịch một mình.

Lam cho hay: “Mình có dự định đi solo trip gần đây, nhân dịp được nghỉ ngày văn hóa Việt Nam nên mình lựa chọn để thực hiện luôn. Khá may mắn vì thực ra công việc của mình lại rất linh hoạt, mình không nhất thiết phải lên công ty mỗi ngày mà có thể làm việc ở bất cứ đâu. Nên việc đi du lịch với mình không quá trở ngại”.

Về việc lựa chọn Đà Nẵng để solo trip, cô bạn bày tỏ: "Mình chọn đi Đà Nẵng dù biết đang không phải mùa đẹp nhất của thành phố này. Nhưng có 2 yếu tố, đó là giá vé máy bay khá rẻ so với đợt cao điểm hè. Còn yếu tố thứ 2 là do Đà Nẵng là một thành phố lớn, mình cũng có bạn bè sống tại đó nên rất thích hợp để tự đi du lịch một mình".

Trần Lam có chuyến solo trip dài 6 ngày 5 đêm tại Đà Nẵng - Hội An (Ảnh: NVCC)

Sẵn sàng chi 8 - 16 triệu đồng cho chuyến đi dịp cuối năm, chọn cách tận hưởng kỳ nghỉ riêng

Điểm chung trong kế hoạch của cả Linh Đan và Trần Lam là đều chủ động sắp xếp công việc trước khi đi du lịch. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều nhân viên cùng có nhu cầu sử dụng phép năm vào dịp này, sự linh hoạt từ phía công ty cũng là yếu tố giúp các chuyến đi trở nên thuận lợi hơn.

Với Linh Đan, ngày thứ 2 đầu tuần trước khi nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam có khá nhiều đồng nghiệp cùng xin phép nên số lượng nhân sự nghỉ trùng nhau tương đối đông.

“Đợt này cũng có khá nhiều nhân sự trong công ty có nhu cầu sử dụng phép năm nên số lượng người xin nghỉ trùng thời điểm với mình tương đối đông. Tuy nhiên, công ty vẫn khá linh hoạt và tạo điều kiện để mọi người có thể nghỉ ngơi, không quá khắt khe về việc phải có mặt tại văn phòng trong những ngày này.

Điều quan trọng là mỗi người cần chủ động sắp xếp lịch trình, hoàn thành các đầu việc được giao và bàn giao những công việc cần thiết trước khi nghỉ để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả team. Vì vậy, dù có nhiều nhân sự cùng xin nghỉ trong đợt này nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp khá ổn thỏa”, Linh Đan chia sẻ.

Về chi tiêu, Linh Đan cho biết nhóm của cô lựa chọn tour du lịch Trung Quốc trọn gói với chi phí khoảng 16 triệu đồng/người. Ngoài ra, cô dự trù thêm một khoản để ăn uống, trải nghiệm cá nhân và mua quà cho người thân. Với mức chi phí này, cô đánh giá chuyến đi khá phù hợp với kế hoạch đã đặt ra.

Linh Đan chi khoảng 16 triệu cho chuyến du lịch lần này (Ảnh: NVCC)

Khác với Đan, Lam tận dụng đặc thù công việc linh hoạt để kết hợp du lịch và làm việc online. Trong chuyến đi 6 ngày 5 đêm, cô chỉ sử dụng đúng một ngày phép vào thứ 2 (23/11), những ngày còn lại vẫn chủ động xử lý công việc từ xa.

"Do cũng vẫn còn nhiều ngày phép không dùng đến nhưng vì tính chất công việc linh hoạt, nên mình chọn làm online một số ngày để đảm bảo giải quyết đủ đầu việc. Còn mình chỉ xin nghỉ phép một ngày thứ 2", Lam chia sẻ.

Cô cho biết cấp trên khá cởi mở với phương án này, không chỉ đồng ý cho Lam mà còn tạo điều kiện để một số nhân viên khác có thể sắp xếp lịch làm việc phù hợp.

Chia sẻ thêm về chi phí, Trần Lam bày tỏ: “Mình dự trù khoảng 8 triệu đồng cho các khoản chi tiêu, ăn uống, cà phê và vui chơi, chưa tính vé máy bay và khách sạn. Vì đi một mình nên mình cũng khá thoải mái trong việc cân đối ngân sách, thích trải nghiệm gì thì có thể chủ động lựa chọn, không cần phụ thuộc vào lịch trình của người khác.

Mình cũng không đặt nặng chuyện phải đi thật nhiều địa điểm mà chủ yếu muốn đổi không khí, tìm những không gian mới để thư giãn và làm việc. Đó cũng là lý do mình chỉ xin nghỉ phép đúng ngày thứ 2 (23/11), những ngày còn lại vẫn làm việc online nên cũng không phát sinh thêm quá nhiều ngày nghỉ”.

Công việc có thể làm online, Trần Lam cho rằng việc đổi view làm việc cũng là cách để tận hưởng (Ảnh: NVCC)

Với cả Linh Đan và Trần Lam, việc tận dụng phép năm để đi du lịch không đơn thuần là tranh thủ một kỳ nghỉ dài. Mỗi người có một cách tính toán riêng, từ thời điểm khởi hành, số ngày nghỉ đến ngân sách dành cho chuyến đi. Điều họ cùng quan tâm là làm sao để khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự có ý nghĩa mà không khiến công việc bị xáo trộn hay bản thân phải chịu thêm áp lực tài chính sau khi trở về.

Linh Đan chia sẻ: “Mình thấy xu hướng chung là dân văn phòng đang chủ động hơn trong việc sử dụng thời gian và thu nhập của mình. Thay vì mặc định cuối tuần hay những kỳ nghỉ lễ mới là dịp để đi chơi, mọi người sẵn sàng tính toán phép năm, đặc thù công việc và khả năng tài chính để tạo ra những khoảng nghỉ phù hợp. Bởi suy cho cùng, ngày phép cũng là quyền lợi người lao động có được sau một năm làm việc và sử dụng nó hợp lý cũng là một cách để cân bằng cuộc sống”.