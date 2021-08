Hàng loạt thí sinh Olympia lên tiếng vụ "Việt Thái tự nhận cơ cấu trong chương trình, dùng từ tục tĩu kể chuyện quan hệ tình dục"

Mới đây, nam sinh Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) - một thí sinh tham gia chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2021 - bị "bóc phốt" có những hành động không chuẩn mực đã gây bão mạng xã hội.

Nam sinh này bị tố "tự nhận" quen người trong ban ra đề Olympia, dùng từ ngữ tục tĩu kể chuyện quan hệ tình dục với bạn gái.

Bên cạnh đó, Việt Thái cũng bị soi có những hành động coi thường đối thủ và khán giả xem chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Đọc chi tiết sự việc TẠI ĐÂY.

Trước "biến căng" của Việt Thái, một loạt thí sinh Olympia khác đã lên tiếng chia sẻ về sự việc này. Nhiều cựu thí sinh Olympia đã tỏ ra thất vọng trước thái độ của nam sinh Việt Thái, đồng thời còn cho biết sẽ không ủng hộ cậu bạn này trong cuộc thi chung kết sắp tới.

Thí sinh Siêu Trí Tuệ Hà Việt Hoàng: "Gửi tới em, một finalist của Olympia. Chúc em chơi tốt tại cuộc thi cuối, còn anh, anh sẽ không tôn trọng em nữa".

Thí sinh Siêu Trí Tuệ Duy Bách Lê - đồng Á quân Olympia: "Bro, how does it feel to have our faith used and betrayed, over and over again, by someone supposed to ward our honor and tradition?" (tạm dịch: Cảm thấy thế nào khi niềm tin của chúng ta cứ trao đi rồi lại bị phản bội, hết lần này đến lần khác, bởi một người mà chúng ta đã từng kỳ vọng rất nhiều).

Thí sinh Olympia Trần Thế Trung - Quán quân năm 2019: "Ôi, phong hóa suy đồi".

Thí sinh Olympia Hoàng Đình Hiếu: "Em nghĩ từ giờ anh hãy cố gắng thay đổi dần đi, em không muốn trước - trong và sau trận chung kết sẽ phải đón nhận thêm những bài viết không hay về anh vì dù gì 6 năm trước anh cũng tạo hình đẹp trong lòng mọi người, tự nhiên bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn chỉ vì những bài bóc phốt.

Giờ anh cũng không còn bé bỏng nên mong anh đừng mắc thêm sai lầm nào nữa. Em thỉnh thoảng cũng thấy các anh chị Olympians nói những từ hơi bậy thì cũng chỉ đơn giản nghĩ nói chuyện cho vui, hào hứng chứ không nghĩ có ngày đi xa giới hạn đến mức này. Em sẽ vẫn bao dung vì dù gì các anh chị vẫn còn là học sinh như chúng em".