Hàng không tung vé máy bay giá rẻ: Từ 2 triệu đồng đã có thể bay hạng thương gia

Theo đó, hành khách có thể mua vé máy bay nội địa với mức giá chỉ từ 1.098.000 đồng/chiều cho hạng phổ thông và từ 1.905.000 đồng/chiều cho hạng thương gia. Giá này đã bao gồm thuế, phí và dễ dàng mua được trên các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn.

Ngoài ra, hành khách có thể lựa chọn chuyến bay khởi hành vào các ngày trong tuần và đặt chỗ từ sớm, tối thiểu 7 ngày trước ngày khởi hành dự kiến để hưởng mức giá ưu đãi tốt nhất.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hiện các đường bay du lịch trọng điểm đều đã mở bán mức giá ưu đãi đặc biệt trên như Hà Nội - Cam Ranh từ 1.648.000 đồng/chiều; Hà Nội - Đà Nẵng từ 1.216.000 đồng/chiều; TP.HCM - Đà Nẵng, Huế từ 1.227.000 đồng/chiều; TP.HCM - Quy Nhơn từ 1.152.000 đồng/chiều; TP.HCM - Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang đều từ 1.098.000 đồng/chiều…Các giá vé này đã bao gồm thuế, phí.

Vietnam Airlines, nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp cao điểm hè năm nay, hãng đã cung ứng gần 1 triệu chỗ bay đêm trên các đường bay nội địa trong ba tháng 6, 7, 8 trên cơ sở tối ưu hoá đội bay. Từ đó, hãng có thể triển khai các mức giá hấp dẫn tới hành khách bay trong khung giờ này.

Hàng không tung hàng trăm nghìn vé máy bay giá rẻ dịp cao điểm hè năm nay. (Ảnh minh họa)

Không chỉ riêng Vietnam Airlinews, hãng hàng không Vietjet cũng cho "tái xuất" loạt giá vé 0 đồng. Vé này hiển thị chủ yếu trên chặng bay Hà Nội - Phú Quốc, thời điểm khởi hành từ tháng 9 - 12, chủ yếu áp dụng cho chuyến bay vào chủ nhật và những ngày đầu tuần, khung giờ sáng sớm và đêm. Đây cũng là thời điểm du lịch nội địa vào giai đoạn thấp điểm.

Ngoài ra, một số đường bay như Hà Nội - Huế, Nha Trang; TP.HCM đến Nha Trang, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Vinh…đều có vé giá chỉ 70.000 - 90.000 đồng.

Trả lời VTC News , lãnh đạo hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, hiện nay chi phí đầu vào tăng quá cao cùng sự thiếu hụt trầm trọng máy bay là những nguyên nhân chính đẩy giá vé máy bay tăng, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm, khi mà nhu cầu vượt quá khả năng cung ứng của các hãng. Hiện tại, Vietnam Airlines khai thác trung bình 84 chiếc/tháng, thiếu hụt trung bình 12% máy bay khai thác so với năm 2023.

“Dự kiến đến cuối năm 2024, số lượng máy bay Airbus A321neo dừng hoạt động sẽ lên tới 18 - 20 chiếc. Khi đó, tổng máy bay khai thác của hãng sẽ chỉ còn khoảng 80 chiếc”, vị lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết.

Để ứng phó, từ tháng 9/2023, hãng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như đẩy sớm lịch định kỳ, bảo dưỡng các tàu bay để đảm bảo nguồn lực sẵn sàng khai thác trong giai đoạn cao điểm; đồng thời, thuê ướt bổ sung theo nhu cầu tại các tháng cao điểm.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã thuê bổ sung 4 tàu bay thuê ướt phục vụ đi lại trong cao điểm Tết 2024 và đang tiếp tục tìm thuê 4 máy bay trong vòng 2 - 3 tháng, tính từ 1/6.

Các hãng hàng không còn lại là Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng đang tìm cách mở rộng đội bay trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, hiện tại việc thuê bổ sung cho cao điểm hè cũng gặp nhiều thách thức.

"Giá "thuê khô" máy bay thì trung bình đã tăng 20 - 30% so với thị trường trước và ngay sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, đối với máy bay "thuê ướt" thì mức giá tối thiểu tăng gấp đôi so với giai đoạn cao điểm Tết Giáp Thìn vừa qua do số lượng máy bay trên hạn chế" , đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Đại diện Bamboo Airways cũng cho biết, hãng này dự kiến phải chịu khoản lỗ khá lớn để có thể thuê thêm 2 máy bay tăng tải cao điểm hè.

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về kết quả kiểm tra phản ánh giá vé máy bay tăng cao trong dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua. Theo đó, các hãng hàng không có nhiều mức giá khác nhau song không vượt mức tối đa theo quy định.

Mặc dù vậy, trong giai đoạn từ ngày 1/1 - 30/4, mức giá vé hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa của các hãng về cơ bản đều tăng so với năm 2023. Trong đó với 3 đường bay trục (gồm: Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng).

Đặc biệt, giá vé trung bình của các hãng tại 3 chặng trên đều tăng lần lượt ở mức Viet Nam Airlines (19,9%; 28,4% và 14,9%), VietJet Air (17,9%; 39,9% và 27%), Bamboo Airway (2,1%; 24,4% và 22,5%), Viettravel Airlines (10,2%; 17,7% và 18,6%).

Dù cơ cấu giá vé bán ra của các hãng vẫn ở phân khúc giá thấp và trung bình (từ 60% đến 70% số lượng vé bán ra), song có những đường bay ghi nhận gia tăng cao về tỷ lệ với các phân khúc giá trung bình và thấp.