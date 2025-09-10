Mới đây, sự cố liên quan đến thương hiệu cháo ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa và gia đình có con nhỏ. Bởi lẽ hệ thống cửa hàng cháo này rất nổi tiếng, có gần 60 cửa hàng khắp Hà Nội với sản phẩm chính là cháo ăn dặm cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi.

Vào ngày 6/9, trên nền tảng TikTok xuất hiện đoạn clip kiểm tra cháo mua từ 1 cửa hàng của thuộc hệ thống cháo tên V. Theo lời người đăng tải, trong bát cháo có lẫn nhiều dị vật là những mảnh nhựa cứng. Vì nhựa trong suốt nên người mẹ không biết, cho con ăn hết nửa bát nhưng thấy con khó nuốt chảy cả nước mắt nên ăn thử mới phát hiện ra dị vật.

Chủ nhân đoạn clip cũng cho biết thêm khi gia đình liên hệ với cửa hàng, nhân viên tại đây giải thích rằng “do cối xay bị vỡ không xử lý được hết mảnh vụn”.

Cận cảnh một dị vật nhựa trong phần cháo (Nguồn: TikTok)

Ngay lập tức, đoạn video thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự lo ngại với sản phẩm của thương hiệu cháo này nói riêng và chất lượng của sản phẩm mua từ bên ngoài nói chung. Tính đến trưa ngày 10/9, sau gần 4 ngày đăng tải, đoạn clip đã thu về hơn 11 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.

Ngày 7/9, CEO thương hiệu cháo đã đứng ra xin lỗi với vai trò của người chịu trách nhiệm cao nhất. Theo chia sẻ của CEO, sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/9/2025, tại một cơ sở ở Hà Đông (Hà Nội). Sau đó khách hàng phát hiện dị vật nhựa trong phần cháo và chia sẻ thông tin lên MXH.

Sau khi kiểm tra kỹ thuật và chất lượng, thương hiệu phát hiện ra chiếc nắp của máy xay bị rơi vào cối xay trong quá trình xay rau. Cửa hàng nơi xảy ra sự cố đã tạm ngừng phục vụ.

“Tôi muốn trực tiếp gửi lời xin lỗi và chia sẻ trực tiếp tới quý khách hàng - những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ V. Chúng tôi vừa trải qua một sự cố không mong muốn và điều đó xứng đáng được làm rõ bằng sự thật và trách nhiệm…

… Thay mặt V., tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách hàng liên quan và tới tất cả những ai đã cảm thấy lo lắng, thất vọng” - nữ CEO liên tục gửi lời xin lỗi trong clip.

Để giải quyết, phía nhãn hàng đã và đang liên hệ với khách hàng ở khu vực này để thông tin về sự việc, hỏi thăm tình hình sức khỏe các bé. Riêng với khách hàng đăng thông tin lên MXH, phía thương hiệu đã đến gặp trực tiếp gia đình. Hiện tại bé đã được đi khám ở bệnh viện và được bác sĩ chỉ định theo dõi thêm tại nhà.

Nữ CEO cho biết nhãn hàng sẽ tiếp tục liên hệ, kết hợp gia đình để hỗ trợ cần thiết và kịp thời.

Để tránh các sự cố tự có thể xảy ra trong tương lai, thương hiệu cam kết: (1) rà soát, cải tiến toàn bộ quy trình từ thiết bị, đào tạo đến kiểm soát tại từng cửa hàng với toàn bộ đội ngũ bán hàng ở công ty; (2) tiếp tục chăm sóc khách hàng đã mua hàng ở cửa hàng vào ngày 6/9 trong sự cố nói trên, cùng gia đình đưa bé đi thăm khám và chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí; (3) tạm dừng phục vụ toàn bộ hệ thống trong 2 ngày 8 - 9/9/2025 để thực hiện rà soát.

Toàn bộ cửa hàng của hệ thống V. tạm dừng bán trong ngày (Ảnh chụp màn hình)

Về phía chủ nhân đoạn clip bóc phốt 11 triệu lượt xem, người này cũng cập nhật thông tin mới, xác nhận phía thương hiệu cháo đã gặp trực tiếp, làm việc với các gia đình liên quan trong sự cố.

“Đại diện nhãn hàng đã làm việc với những gia đình bị ảnh hưởng bởi sự việc ngày 6/9, chịu trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng các gia đình, cũng như hỗ trợ trong quá trình theo dõi và điều trị (nếu có). Clip của mình đăng lên cũng là một lời cảnh tỉnh, đồng thời nâng cao sự cảnh giác của mọi người khi mua đồ từ bên ngoài. Hy vọng lần này mọi sự đều bình an và trong tương lai sẽ không còn những sự việc đáng tiếc xảy ra” - là chia sẻ của người đăng clip.

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

(Tổng hợp)