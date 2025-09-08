SỐC: Bé ăn gần hết bát cháo dinh dưỡng, thấy con chảy cả nước mắt, mẹ kiểm tra phát hiện đầy mảnh nhựa trong suốt

Bát cháo dinh dưỡng chứa đầy mảnh nhựa vụn, gia đình hốt hoảng khi bé ăn hết nửa bát mới phát hiện ra

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ bàng hoàng phát hiện rất nhiều mảnh nhựa vụn trong bát cháo dinh dưỡng của con nhỏ. Theo đoạn clip, bé đã ăn gần hết bát cháo thì người mẹ bất ngờ nhìn thấy nhiều mảnh nhựa trong suốt, li ti lẫn trong phần cháo được xay nhuyễn cùng rau và thịt. Điều đáng lo ngại là nếu chỉ nhìn thoáng qua thì hầu như không thể nhận ra.

Đoạn clip được tài khoản NĐ ghi lại (theo như chia sẻ, anh là bạn của mẹ bé) và đăng trên trang cá nhân: "Con của bạn mình nay ăn cháo của một thương hiệu nổi tiếng bị đầy mảnh nhựa cứng trong cháo. Vì trong suốt nên bé ăn hết nửa bát rồi mẹ thấy con khó nuốt chảy cả nước mắt nên ăn thử mới phát hiện ra.

Liên hệ với cửa hàng bảo do cối xay bị vỡ không xử lý được hết mảnh vụn, nghe mà sôi máu, vậy mà vẫn bán cho trẻ con ăn, quá thất đức. Vừa tức vừa thương bé. Mọi người lưu ý và cẩn thận khi cho trẻ nhỏ ăn đồ mua bên ngoài nhé".

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Chỉ trong thời gian ngắn, video thu hút hơn 16 nghìn lượt bình luận và 7 triệu lượt xem, tất cả đều bày tỏ sự bức xúc và lo lắng. Nhiều người cho rằng sự việc không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe trẻ nhỏ mà còn đặt ra câu hỏi lớn về quy trình sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng thực phẩm dành cho trẻ em.

Thậm chí khi dùng tay mò trong bát cháo, còn phát hiện ra rất nhiều mảnh nhựa vụn trong suốt. Cũng vì nhựa trong suốt nên lẫn màu vào cháo, rất khó phát hiện ra.

Một số ý kiến cho rằng cần xác minh rõ nguồn gốc bát cháo này được mua từ đâu, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở sản xuất vi phạm. Bởi lẽ, thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ đòi hỏi mức độ an toàn cao tuyệt đối, bất kỳ sự tắc trách nào cũng có thể gây hậu quả khôn lường.

Sau khi chia sẻ đoạn clip, tài khoản NĐ cũng phản ảnh thêm: "Lúc phát hiện ra, gia đình có hỏi xin ý kiến bác sĩ nhưng do bé không có biểu hiện nặng, còn nhỏ (1 tuổi) và vật thể trong suốt nên hạn chế trong việc kiểm khám, trộm vía bé chưa có biểu hiện gì bất thường, gia đình đang theo dõi thêm và kiểm tra chất thải của bé".

Tài khoản NĐ cũng chia sẻ thêm, đại diện nhãn hàng cháo dinh dưỡng này đã làm việc với những gia đình bị ảnh hưởng bởi sự việc ngày 6/9 vừa qua, chịu trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng các gia đình, cũng như hỗ trợ trong quá trình theo dõi và điều trị (nếu có).

"Em bé vẫn đang được theo dõi sát sao, hy vọng lần này mọi sự đều bình an và trong tương lai sẽ không còn những sự việc đáng tiếc xảy ra" - NĐ chia sẻ.

Hiện tại, sự việc vẫn đang tiếp tục được cộng đồng mạng quan tâm và tranh luận sôi nổi.